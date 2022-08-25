iPhone 14 tanıtım tarihi açıklandı! iPhone 14 Türkiye fiyatı merak konusu oldu

iPhone 14 tanıtım tarihi açıklandı! Apple kullanıcılarının merakla beklediği iPhone 14'in tanıtım tarihi 7 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00 olarak açıklandı. Peki ama iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar? Cep yakan Apple modeli iphone 14 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen her şey!