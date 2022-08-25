iPhone 14 tanıtım tarihi açıklandı! iPhone 14 Türkiye fiyatı merak konusu oldu
iPhone 14 tanıtım tarihi açıklandı! Apple kullanıcılarının merakla beklediği iPhone 14'in tanıtım tarihi 7 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00 olarak açıklandı. Peki ama iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar? Cep yakan Apple modeli iphone 14 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen her şey!
2022-08-25 09:56:06
Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Theatre'da fiziksel olarak gerçekleşecek iPhone 14 tanıtımı için geri sayım başladı.
iPhone tanıtım tarihi
Apple'ın İOS 16 ve işletim sistemlerinin yeni sürümleri merak konusu haline gelmişti. Yağılan açıklamalara göre, Apple yeni telefon serisini ve uyumlu akıllı saatini, 7 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20:00'da sevenlerine tanıtacak.
iPhone 14 fiyatı ne kadar?
iPhone 14 Türkiye satış fiyatları açıklanmasa da yurt dışı satış fiyatları listesi aşağıdaki gibi düzenlendi.
iPhone 14 satışlara ne zaman başlayacak?
İlgiyle takip edilen iPhone 14 için Mark Gurman açıklama yaptı. Gurman, Apple'ın sonbahar dönemindeki ilk etkinliğin 7 Eylül Çarşamba günü yapılacağını açıkladı. Beklenen global satışı ise 16 Eylül'de başlayacak.
Hangi modeller tanıtılacak?
iPhone bu yıl 4 serisiyle karşımıza çıkacak. Tanıtılacak olan iPhone 14 modelleri; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olacak.
iPhone 14 özellikleri
Ekran Boyutu: 6.1 inç
Ekran Teknolojisi: OLED
Ekran Çözünürlüğü: 2.532 x 1.170
Piksel Yoğunluğu: 460 ppi
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
İşlemci: Apple A16 Bionic
İşlemci Çekirdekleri: ? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek)
Üretim Teknolojisi: ? (3nm / 4nm / 5nm)
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB
MicroSD Kart Slotu: Yok
Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
Video Kaydı: 4K / 1080p
Ön Kamera: 12 MP
Hücresel: 5G / 4G
Wi-Fi: Wi-Fi 6E
Bluetooth: Var
NFC: Var
Kızılötesi: Yok
Güvenlik: Face ID
Suya Dayanıklılık: IP68
Batarya Kapasitesi: 3.095 mAh
Kablolu Şarj: 00W
Kablosuz Şarj: 00W
Yazılım: iOS 16 .
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