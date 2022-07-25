İndirim geliyor! 25 Temmuz'da benzine indirim var mı? Bugün benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar oldu, indirim yapıldı mı? Araç sahiplerinin gözü kulağı şu sıralar benzine ve mazota gelecek indirim yada zam haberinde. Son gelen bilgiler araç sahiplerini sevindirdi. 25 Temmuz Pazartesi'yi 26 Temmuz Salı'ya bağlayan gece mazota büyük bir indirim geleceği belirtildi. Benzinli araç sahipleri de 25 Temmuz'da benzine indirim mi yapıldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

25 Temmuz'da benzine indirim var mı? Bugün benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar oldu, indirim yapıldı mı? Uluslararası arenada petro fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hızla yükselişe geçti. Yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizde de akaryakıt ürünlerine peş peşe zamlar geldi. 30 TL'ye kadar dayanan akaryakıt fiyatları son haftalarda brent petrolde yaşanan gerileme nedeniyle düştü. Araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberi daha geldi.

25 Temmuz'da benzine indirim var mı?

25 Temmuz'u 26 Temmuz'a bağlayan gece akaryakıta indirim yapılacağı haberi araç sahiplerini sevindirdi. İndirimin sadece mazot grubunda olacağı belirtildi. Benzine şimdilik bir indirim beklentisi bulunmuyor.

Bugün benzine indirim geldi mi?

25 Temmuz (bugün) benzine indirim yapılıp yapılmayacağı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Alınan bilgilere göre benzin grubunda şimdilik bir indirim söz konusu değil. Brent petrolde yaşanan gerilmenin devam etmesi ile benzine de indirim yapılması beklenebilir.

Mazota ne kadar indirim geldi?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre mazota 92 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İndirimin pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor. İndirim eğer gerçekleşirse İstanbul'da mazotun litre satış fiyatı 24,51 liraya düşecek.

Brent petrol ne kadar oldu?

Brent petrolde düşüş eğilimi siürüyor. 25 Temmuz'da alınan rakamlara göre uluslararası piyasalarda Brent ham petrolünün fiyatı 102,2 dolara geriledi. Brent petrol Fed'den beklenen faiz artırımının petrole olan talebi azaltacağı beklentisiyle son günlerde kaydettiği kayıpları artırdı.

Güncel benzin fiyatları

Ankara 22,82 TL

İstanbul / Avrupa 22,71 TL

İstanbul / Anadolu 22,72 TL

İzmir 22,83 TL