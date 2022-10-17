Sosyal medyada hızla yayılan bir iddia araç almak isteyenleri heyecanlandırdı. Araç sahibi olmak isteyenler sıfır otomobillerde ÖTV indirimi yapılmasını beklerken ortaya çıkan iddia vatandaşları yanlış yönlendirebilir. Son zamanlarda İlk araba ÖTV indirimi var mı? İlk kez sıfır araba alanlara 5 yıl satmamak şartıyla ÖTV'siz otomobil (araç) iddiası gerçek mi? ÖTV indirimi yapılacak mı? Birinci (ilk) arabasını alanlara ÖTV'siz otomobil satışı yapılacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Vatandaşlar sosyal medyada yer alan iddialar aldırış etmemeli.

Sosyal medayda ilk arabasını alanlara ÖTV'is araç satışı yapılacağına dair iddia araç sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırdı. ÖTV indirimi yapılacak mı? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. ÖTV matrah düzenlemesi otomobil sektör temsilicleri tarfından merakla bekleniyor. ÖTV düzenlemesi ile otomobil sektörünün de hareketlenmesi bekleniyor. Ancak sosyal medayda her alan ilk araca ÖTV'siz araç satışı iddiası gerçek mi? İlk araba ÖTV indirimi var mı? İlk kez sıfır araba alanlara 5 yıl satmamak şartıyla ÖTV'siz otomobil (araç) iddiası gerçek mi? ÖTV indirimi yapılacak mı?

İlk araba ÖTV indirimi var mı?

İlk otomobilini lacaklara ÖTV indirimi iddiası gündemde tazeliğini koruyor. ÖTV indirimi pek çok kesim tarafından sabırsızlıkla bekliyor. Sosyal medyada her alan ilk araca ötv indirimi iidiasına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÖTV indirimi olacak mı?

Sektör temsilcileri ÖTV matrah düzenlemesi yapılmasını bekliyor. ÖTV matrah düzenlemesi ile 8-9 aracın fiyatında düşüş olması oldukça muhtemel. Zaman zaman otomobil ÖTV düzenlemesi ile araç fiyatları kontrol altında tutuluyor. Ancak artan fiyatlar nedeniyle matrah düzenlemesinden faydalanacak araç sayısı da zaman içinde azalıyor. Günümüzde ise ÖTV düzenlemesinin kaçınılmaz olduğu bir gerçek.

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