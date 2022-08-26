İkinci el-sıfır araba fiyatı düşer mi? Eylül'de araba fiyatları düşecek mi? Sıfır- İkinci el otomobil (araç) fiyatları ucuzlayacak mı? soruları şu sıralar araç sahibi olmanın hayalini kuranlar tarafından sıkça soruluyor. Otomotiv piyasasında yaşanan gelişmeler sonrası vatandaşlar araç alımlarını bir süredir erteledi. Ancak Eylül ayını fırsat olarak bekleyenler de var. Oto galerilere sıfır araç satımında '6 ay ve 6 bin kilometre' şartı getirilmesinden sonra galeriler ellerindeki araçları satmanın derdine düştü. Peki Eylül ayında araba fiyatlarında düşüş olur mu?

İkinci el-sıfır araba fiyatı düşer mi? Eylül'de araba fiyatları düşecek mi? Sıfır- İkinci el otomobil (araç) fiyatları ucuzlayacak mı? soruları şu sıralar araç sahibi olmanın hayalini kuranlar tarafından sıkça soruluyor. Otomotiv piyasasında yaşanan gelişmeler sonrası vatandaşlar araç alımlarını bir süredir erteledi. Ancak Eylül ayını fırsat olarak bekleyenler de var. Oto galerilere sıfır araç satımında '6 ay ve 6 bin kilometre' şartı getirilmesinden sonra galeriler ellerindeki araçları satmanın derdine düştü. Peki Eylül ayında araba fiyatlarında düşüş olur mu?

Bilindiği üzere ülkemizde arz ve talep dengesinin bozulması ile araç fiyatları son zamanlarda adeta uçuşa geçti. Sıfır araç fiyatları şu sıralar 400 bin TL civarından başlıyor. Araç almanın neredeyse hayal olduğu günümüzde araç piyasasına dair yeni düzenlemeler devreye girdi. Galeriler tarafından satılan sıfır araçlara 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi.

İkinci el araba (otomobil) fiyatları ucuzlayacak mı?

Ticaret Bakanlığı yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek ve piyasayı dengelemek için oto galerileri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Buna göre oto galerilere getirilen '6 ay ve 6 bin kilometre' şartı getirdi. Bu düzenlemenin ardından oto galeriler ellerindeki araçları satışa koydu. Yapılan araştırmalara göre bu satışlarda fiyatların düştüğü görülüyor.

Eylül'de araç fiyatları düşecek mi?

Araç almayı düşünenler fiyatların düşmesini bekliyor. Yapılan yeni düzenleme sonrasında galeriler ise ellerindeki otomobilleri satışa çıkarmak için ilan sayısını artırdı. Oto galerilere düzenleme için 15 Eylül'den sonra denetimler başlayacak. Denetimlerde kurallara uymadığı anlaşılan galerilere ceza kesilecek. Araç fiyatlarında Eylül ayında bir miktar geri çekilme yaşanması bekleniyor. Ancak gerilemenin uzun süre sürüp sürmeyeceği konusunda fikir söylemek oldukça zor.

15 Eylül'den sonra denetim

Yapılan yazılı açıklamaya göre bu kuralın tek istisnasını, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturuyor. Şu anda otomobil fiyatlarında bir gerileme söz konusu. 15 Eylül'den itibaren ise Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verilecek ve tespit edilen aykırılıklar hakkında idari para cezası uygulanacak.

Sıfır arabada ÖTV indirimi olacak mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı. Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.