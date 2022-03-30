İkinci el araçta KDV artışı

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar gözleri ikinci el araç piyasasına çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci el araç alım-satımlarında uygulanan yüzde 1 oranındaki KDV'nin yüzde 18'e yükseltileceği yönündeki mesajı, sektörde tedirginlik yarattı.

Habertürk'e açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, KDV tutarının yükseltilmesi halinde ikinci elde hem araç fiyatlarının hem de kayıtdışılığın artacağı uyarısında bulundu.

Öyle ki, KDV oranının yüzde 18'e yükseltilmesi halinde ikinci eldeki kurumsal firmaların önünün kapatılacağı endişesi de sektörde hakim.

'OLAN VATANDAŞA OLUR'

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araçta KDV'nin yüzde 1'den yüzde 18'e çıkmasının ikinci elde fiyatları yukarı çekeceğini söyledi.

Yalçın, "Yapılacak değişiklik, kayıt dışılığı teşvik eder. Kurumsal ikinci el araç işi yapanların maliyetleri artar ve küçük esnafın yaşaması zorlaşır. Olan yine vatandaşa olur" dedi.

Kurumsal ikinci el firmalarında fiyatlarında mecburen artacağını vurgulayan Yalçın, "Bunu gören vergi vermeyen galerici de fiyat arttıracak ama yine doğru fiyatları yansıtmadığı için vergiden kaçıracak. Maalesef ikinci el araç da almak daha da zorlaşacak" diye konuştu.

'KAYITDIŞI SATIŞLAR ARTAR'

Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş ise "Bakanlar Kurulu toplantısı sonucu, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla beraber ikinci el araç alım-satımı yapan ticari işletmelerin elde edeceği kâr satışında, yüzde 1 olan KDV oranının yüzde 18'e yükseltildiği mesajı verildi. Resmi gazetede henüz yayınlanmamış olan bu bildirimle beraber, oto galericiler ve otomotiv piyasası adeta sarsıldı. Piyasanın dengelerini bozacağı düşünülen bu çok ciddi artışın tek kalemde yapılmış olması ile kurumsal firmaların, tamamen resmi ve nakdi ödeme alan bu tarz şirketlerin önünü kapatacağı görüşündeyiz" dedi.

Kayıtdışının artacağına yönelik uyarılarda da bulunan Karakaş, "Bu kararla beraber kayıtdışının artacağı, noterlerde elden para transferlerinin artacağını öngörüyoruz. Yine aynı zamanda otomobil alım-satımını kurumsallaştırmadan öte bireyselleştireceğini düşündüğümüz bir karar olmuştur. Kayıt dışı satışları artıracak bir karardır. Bu denli yüzde 17 gibi yüksek bir KDV artışı bugüne kadar herhangi bir sektörde eşine, benzerine rastladığımız bir karar değildir" görüşünü paylaştı.

KDV'nin son tüketici tarafından ödendiğine de dikkat çeken Karakaş, "Netice itibariyle KDV son tüketicinin ödediği bir vergilendirme olduğu için, nihai tüketicinin üstüne ağır bir yük yüklenmiştir, bu sebeplerden ötürü bu kararın geri alınması/daha düşük bir vergilendirmeye gidilmesi bizlerin talepleridir. Alım satımda ortaya çıkan kârın yüzde 20'lik gelir vergisi oranının üzerine yüzde 18 KDV de eklenince, ikinci el otomobil ticaretindeki toplam kârlılığın vergisi yüzde 38 olacaktır. Bu oran fiyatlara ciddi anlamda yansıyarak vatandaşın bütçesi, ikinci el otomobil almakta daha da yetersiz kalacaktır" uyarısında bulundu.

Yiğitcan Yıldız, Habertürk .