İkinci el araç fiyatları yükselecek mi? 2. el otomobil fiyatı artacak mı? (KDV etkisi)

İkinci el araç fiyatları yükselecek mi? 2. el otomobil fiyatı artacak mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimleri konusunda vatandaşlara müjde verdi. Erdoğan açıklamasında araç alım satımında ise yüzde 1 olan KDV'nin yüzde 18'e yükseleceğini belirtti. Araç almayı düşünen vatandaşlar da KDV artırımından sonra ikinci el otomobil fiyatlarının artıp artmayacağını araştırmaya başladı. Sektör temsilcileri KDV artışı ile fiyatlarda bir miktar yükselme olabileceği görüşünde.

İkinci el araç fiyatları yükselecek mi? 2. el otomobil fiyatı artacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında vatandaşları doğrudan ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında KDV indirimi müjdesi verdi. Erdoğan pçok temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Böylece yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, 3 yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranını yüzde 8'e indirmiş oluyoruz." dedi. Erdoğan açıklamasında otomobil alım satımında KDV oranının ise artacağını duyurdu.

İkinci el araç fiyatları yükselecek mi?

Araç almanın hayalini kuran vatandaşlar KDV kararı sonrası ikinci el piyasasında yaşanacak durumu merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV düzenlemesine göre oto galericilerin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV ise yüzde 18'e yükseltilecek. Bu durum otomobil almak için bekleyenleri endişelendirdi. Sektör yetkilieri otomobil fiyatlarında bir miktar yukarı yönlü bir hareket olabileceği görüşünde.

2. el otomobil fiyatı artacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasınad “Oto galericilerinin araç alım satımından elde ettikleri kâr ile yat, tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz.” ded. Bu açıklama hem araç almayı düşünenleri hem de araç alım satımı yapanları üzdü. Kararın ikinci el araba fiyatlarına artış şeklinde yansıyacağı ifade edildi.

"İkinci el araç almak zorlaşacak"

KDV düzenlemesi ile ilgili DÜNYA'ya konuşan ikinci el fiyatlandırma ve veri data şirketi Cardata CEO'su Hüsamettin Yalçın, yeni KDV düzenlemesinin sektöre etiklerini şöyle değerlendirdi: “Bu gelişme ikinci el fiyatlarını maalesef yukarı çeker. Kurumsal ikinci el işi yapan firmaların maliyetleri artar. Küçük esnafın yaşaması zorlanır. Olan yine vatandaşa olur. Kurumsal firmalar mecburen fiyat artıracak. Bunu gören vergi vermeyen galerici de fiyat arttıracak. Ama yine doğru fiyatları yansıtmadığı için vergiden kaçıracak. Maalesef ikinci el almak daha da zorlaşacak.” .