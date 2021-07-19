Hot coin nedir? Hot (Holo) coin ne kadar? Son yıllarda kripto para çeşitliliğinde inanılmaz bir artış oldu. Hot coin de kripto paralar arasına girerek yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Hot coine yatırım yapmak isteyen binlerce kişi hot coin nereden alınır sorusuna yanıt arıyor. Bitcoinde yaşanan değer kaybı hot coini de olumsuz etkiledi. Peki hot (holo) ne kadar oldu? Hot coin değerlenecek mi?

Hot coin nedir? Hot (Holo) coin ne kadar? Son yıllarda kripto para çeşitliliğinde inanılmaz bir artış oldu. Hot coin de kripto paralar arasına girerek yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Hot coine yatırım yapmak isteyen binlerce kişi hot coin nereden alınır sorusuna yanıt arıyor. Bitcoinde yaşanan değer kaybı hot coini de olumsuz etkiledi. Peki hot (holo) ne kadar oldu? Hot coin değerlenecek mi?

Her gün dünya üzerinde milyonlarca kişi yeni kripto paralara yatırım yapıyor. Hot coin de son günlerde fazlasyıyla yatırım alan kripto paralardan biri. Bitcoinde başlauan değer kaybı sonrası başka kripto paralara yatırım yapmak isteyenler hot (holo) coini araştırmaya başladı. Bu aşamada hot coinin ne olduğu nasıl bir mantıkla işlediği insanlar tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Peki hot coin nedir? Hot coin ne kadar?

Hot coin nedir?

Hot coin bir çok yatırımcının radarına girmiş durumda. Bitcoin ile darbe öncesevinen ardından büyük bir darbe yiyen kripto para yatırımcıları yeni yatırım araçları arayışına girdi. Hot coin de bunlardan biri. Hot coin herhangi bir merkezi olmayan kripto paralardan bir tanesidir. Holochain sistemi ERC-20 tabanlı olarak üretilen kripto para birimidir. Hot coin blok zinciri teknolojisinin kullanılmasını gerektirmeyen bir yapı olarak tanımlanabilir. Holochain kullanılarak oluşturulan merkezi olmayan uygulamaları barındırmak için eşler arası dağıtılmış bir platformdur. ilk kez 2016'da test edilen sistem 2 sene sonra 2018'de piyasaya sürülmüştür. Hot coin holo swap işlemlerinde de kullanılan kripto paralardandır. Hot coin holo coin olarak da biliniyıor. Hot coin Holo kripto parasının kısaltılmış halidir.

Hot coin ne zaman çıktı?

Hot coine yatırım yapmak isteyenler hot coinin ne zaman piyasaya çıktığını araştırıyor. Hot coinin piyasaya çıkış tarihi çok da eski sayılmaz. Hot coin ilk kez 2016 yılında geliştirildi ve piyasaya 2 yıl sonra sürüldü. Hot coinin ilk kez piyasaya sürülüş tarihi 2018'dir. Hot coin piyasaya çıktığı 2018 yılından itibaren hızla gelişen bir kripto paradır. Holo tarafından yapılan açıklamaya göre Holo hiçbir zaman piyasadan kaldırılmayacak ve para gönderimlerinde swap işlemlerinde daima kullanılmaya devam edecektir. Kripto para uzmanları hot coini hala geliştirilme aşamasında olarak görmektedir ve 2021 sonuna kadar da gelişim aşamasının süreceği tahmin ediliyor.

Hot coin kurucuları kimdir?

Hot coin 2 deneyimli yazılımcı tarafından kurulmuştur. Metacurrency.org sitesinin kurucular Arthur Brock ve Eric Harris-Braun Hot coini kısa sürede bir proje olrak hayata geçirmişlerdir. Hot coin halen geliştirilme aşamasında olan kripto paradır.

Hot coin ne kadar?

1 Hot coin 19 Temmuz 2021 tarihinde 0,005056 Amerikan Doları değerindedir.

Hot coin nasıl alınır?

Hot coin almak isteyenler çok fazla zorlanmadan bu kripto parayı edinebilirler. Hot coin almak için kripto para borsaları kullanılabilir. Hot coin almak için öncelikle güvenilir bir kripto para borsasını seçmeniz gerekiyor. Ardından KYC doğrulamalı bir kripto para borsası seçtikten sonra doğrulama işlemlerinizi yapın. Doğrulama işlemlerinin ardından havale ve EFT işlemleri ile para yatırabilirsiniz. Sisteme TL yüklemeniz dakika sonra tanımlanabiliyor. 15 dakika sonra sistemdeki paraya erişebilir ve buradan hot coin alıp satabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.