Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomi gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Nebati 'Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var.' dedi. Vatandaşlar Heterodoks nedir? Heterodoks ekonomi politikası nedir? Heterodoks kelime anlamı nedir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Bakan Nebati'nin açıklamasından sonra 'Heterodoks' kelimesi sosyal medyada da gündem oldu. İşte Heterodoks ekonomi politikalarına dair detaylar...

Heterodoks nedir? Heterodoks kelime anlamı nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Nebati açıkalmasında "Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var." dedi. Bakan Nebati'nin açıklamasından sonra Heterodoks kelimesi sosyal medyada gündem oldu. Heterodoks ekonomi politikalarının neler olduğu sorusuna da cevap aranmaya başlandı.

Heterodoks nedir?

Heterodoks ne demek sorusuna kısaca "fatrklı" yanıtı verilebilir. Heterodoks alışılagelmişin dışında anlamında da kullanılır.

Heterodoks kelimesi eski yunancadan türemiştir. Heteros ve "öğreti, düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinin birleşimi ile oluşan Heterodoks ana akım dışında olmak anlamındadır.

İktisat anlamında Heterodoks kelimesi geleneksek iktisat kurallarının dışına çıkmak farklı olanı yapmak anlamındadır.

Heterodoks iktisat, geleneksel iktisat olarak anılan ve genellikle neoklasik iktisatla çelişen ya da ötesine geçen, ifşaatçılar tarafından temsil edilen, ana akım ekonominin dışında kabul edilen ekonomik düşünce okullarına atıfta bulunur.

Dini anlamda ise Heterodoks dinî gruplar arasında kendilerini kutsal metne ve din kurucusunun gösterdiği yola en uygun davranan gruplar tarafından azınlıkta kalan gruplar için kullanılmıştır.

Yani dini açıdan Heterodoks terimi de "farklı" anlamına gelmektedir.

Heterodoks ekonomi politikası nedir?

Heterodoks ekonomi politikası alışılagelmiş ekonomi politikaların dışına çıkmak anlamında kullanışyor. Ortodoks ekonomi politikaları da genel kabul görmüş ekenomi politikaları anlamına gelir. Heterodoks ekonomi politikaları ortodoks ekonomi poltikalarından farklı olarak uygulanan bir politikadır.

Bakan Nebati ne dedi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Önemli bir yapısal dönüşümü sağladık. Ortodoks politikaları bıraktık, heterodoks politikalara yöneldik. Bu dönem herkesin kazandığı bir dönem olacak. Rahat olun. Getireceğimiz yeni enstrümanlarla üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmaları destekleyecek çalışmalarımız var. İhracatını artırmak isteyenleri sırtımızda taşıyacağız. Önemli kazanımların gerçekleşeceği bir dönem olacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.