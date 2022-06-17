Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar olur?

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı son dönemde enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Enflasyon oranına göre yapılacak zamlar için de beklenti bir hayli yükseliyor. Peki ama 2022 haziran ayı enflasyon oranı ne kadar olur? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte son dakika enflasyon haberleri..

Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı son dönemde enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Enflasyon oranına göre yapılacak zamlar için de beklenti bir hayli yükseliyor. Peki ama 2022 haziran ayı enflasyon oranı ne kadar olur? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte son dakika enflasyon haberleri..

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?

Temmuz ayı zammının netleşmesi adına haziran ayındaki enflasyon rakamları büyük merak uyandırdı. TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını 4 Temmuz günü saat 10.00'da açıklayacağını duyurdu.

Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar olur?

Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi son dakika olarak yayımlandı. Bu ankete göre;

- Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak belirlenirken,

- Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 olarak değerlendirildi.

Enflasyon nedir?

Piyasada dolanımda bulunan para miktarıyla, malların ve satın alınabilir hizmetlerin toplamı arasındaki açığın büyümesi nedeniyle ortaya çıkan ve fiyatların toptan yükselişi, para değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren ekonomik ve parasal sürece denir.

Enflasyonun halk arasındaki tabiri

Enflasyonun kelime anlamı yukarıdaki gibi açıklanmış olsa da, halk arasında; yaşam pahalılığı olarak tabir edilir