Haziran 2022 kira zammı ne kadar? Haziran ayı kira artışı yüzde 39 mu yüzde 25 mi? Haziran'da kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira artışlarında sabit orana geçilmesi pek çok kiracı ve ev sahibinin kafasını karıştırdı. Özellikle Haziran ayında kirasına zam gelecek olan binlerce kişi kira zammının yüzde 25 mi yolsa yüzde 39 mu olacağını merak ediyordu. Beklenen soruya yanıt geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kira artış oranlarında sabit orana geçileceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bosdağ son açıklamasında 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi. Düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı. Bu gelişmeden sonra pek çok kiracı ve ev sahibi yüzde 25 kira artışının kendileri için geçerli olup olmaaycağını merak ediyor.

Haziran 2022 kira zammı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 39,33 artış gerçekleşti. Buna göre Haziran ayında kiralara en fazla yüzde 39 oranında zam yapılması bekleniyordu.

Haziran ayı kira artışı yüzde 39 mu yüzde 25 mi?

Yüzde 25'lik sabit kira oranının Haziran ayını kapsayıp kapsamadığı merak ediliyordu. NTV canlı yayınına katılan Gayrımenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mesela bu ay sözleşmesi yenilenenler bu fırsattan faydalanamaz. Onlar açıklanan en son TÜFE 12 ay ortalaması olan yüzde 39.33 oranında zam yapmak durumunda. Geriye dönük bir uygulama olmaz."

Yüzde 25 sabir kira artışı geriye dönük olur mu?

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Avukat Zafer İşeri şu ifadeleri kullandı: "Geriye dönük beklemiyoruz. 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl süreyle yürürlükte olacağını öngörüyoruz. Bu ay itibarıyla artış yapacak yani 1 Haziran olan kişiler yine TÜFE oranını geçmemek üzere artış yapabiliyor olacaklar. Ama temmuzdan itibaren kira yenileme dönemi olan kişiler. Bu tasarı yasalaştığı taktirde yüzde 25'in üzerinde artış yapamayacaklar."