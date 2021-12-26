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TIMETURK / EKONOMİ / Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere toplam 436 personel alacak.

1 Saat Önce
2021-12-26 09:05:45
Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel alacak

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, taşra teşkilatı için KPSS yerleştirmeleriyle 50 Hazine avukatı alınacak. Atama yapılacak yerler ÖSYM tarafından yayımlanırken, başvurular 29 Aralık'ta sona erecek.

Ayrıca, taşra teşkilatı için 250 defterdarlık uzman yardımcısı alımı yapılacak.

BAKANLIK 136 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Alınacak sözleşmeli personel sayısı ise merkez teşkilatı için 38 büro ve 13 destek personeli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve taşra teşkilatı için 65 avukat olarak belirlendi.

Defterdarlık uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel sınavlarına ilişkin çalışmalarda ise ilan aşamasına gelindi.

Bakanlık, 2020-2021 döneminde farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 3703 kadro için sınavlar gerçekleştirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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