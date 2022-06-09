Hazine Bakanlığı ne açıklayacak? Hazine Bakanlığı ne zaman saat kaçta açıklayacak? Dolar kuru ve enflasyona yeni önlemler ne olacak? Piyasaların gözü kulağı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalarda. Son dakika duyurusu ile enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemde yer alan başlıklara dair yeni önlemlerin bu akşam açıklanacağı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından dolar kurunda sert bir düşüş yaşandı. 17.22 TL sınırından 16.80'e kadar düşen dolar gelecek açıklamaları bekliyor.

Hazine Bakanlığı ne açıklayacak? Hazine Bakanlığı ne zaman saat kaçta açıklayacak? Dolar kuru ve enflasyona yeni önlemler ne olacak? Piyasaların gözü kulağı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalarda. Son dakika duyurusu ile enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemde yer alan başlıklara dair yeni önlemlerin bu akşam açıklanacağı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından dolar kurunda sert bir düşüş yaşandı. 17.22 TL sınırından 16.80'e kadar düşen dolar gelecek açıklamaları bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

Hazine Bakanlığı ne açıklayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son zamanlarda yaşanan spekülasyonları ortadan kaldıracak Türk ekonimisine ve Türk lirasına güç kazandıracak yeni adımlar atması bekleniyor.

Hazine Bakanlığı ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurusunda "atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır." demişti. 9 Haziran saat 21.00'den sonra açıklamaların ve yeni tedbirlerin gelmesi bekleniyor. Piyasaların gözü kulağı döviz kuru ve enflasyon yönelik gelecek yeni adımlarda.

Döviz fiyatlarında spkeülatif iddialar giderilecek

Tüm dünyanın özellikle enerji ve tedarik zincirlerindeki aksamalar kaynaklı nedenlerden oluşan enflasyon probleminin Türkiye özelinde olabildiğince karamsar senaryolara dönüştürülmeye çalışılmakta olduğu kaydedilen açıklamada, "Yaklaşık 10 trilyon lira büyüklüğündeki Türkiye ekonomisinin başarısını dönemsel birkaç veri ile gölgelemeye çalışmak, ekonomiye ve potansiyelimize kelimenin tam anlamıyla haksızlıktır. Kısa vadeli çıkarlara odaklananların son 20 yıldır risk dediği her faktörü ülkemiz kısa bir süre sonra fırsata çevirmeyi başarmıştır. Bugünlerde de rasyonel olmayan söylemler eşliğinde döviz fiyatlarına dair spekülatif ve asılsız iddialarda bulunmaya devam edildiğini görmekteyiz." denildi.