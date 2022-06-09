Dolar neden düşüyor? Dolar düşecek mi? Dolar düşmeye devam eder mi? Dolar ne kadar düştü? soruları elinde doları olan ve dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı son dakika açıklamasında enflasyon ve döviz kuru ile ilgili yeni önlemlerin alınacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından dolar kurunda sert bir düşüş yaşandı. Bakanlıktan gelecek açıklama merakla beklenirken dolar düşmeye devam edecek mi? sorusu internette araştırılmaya başlandı.

Dolar neden düşüyor? Dolar düşecek mi? Dolar düşmeye devam eder mi? Dolar ne kadar düştü? soruları elinde doları olan ve dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı son dakika açıklamasında enflasyon ve döviz kuru ile ilgili yeni önlemlerin alınacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından dolar kurunda sert bir düşüş yaşandı. Bakanlıktan gelecek açıklama merakla beklenirken dolar düşmeye devam edecek mi? sorusu internette araştırılmaya başlandı.

Döviz kurları son günlerde yönünü yukarı çevirmişti. Kur korumalı mevduat hesaplarının duyurulmasının ardından dolar kuru sert bir rüşüş yaşamıştı. 9 Haziran akşamı piyasalara son dakika düşen bir duyuru doların aşağı doğru sarkmasına neden oldu.

Dolar ne kadar düştü?

Dolar kuru 9 Haziran saat 19.13 sıralarında 17.22 TL seviyesinde keskin bir düşüşle 16.85 TL'ye kadar geriledi. Dolar daha sonra 16.90'da sabitledi.

Dolar neden düşüyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması dolar kurunun sert bir şekilde düşmesine neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamada şöyle denildi: "Biz, vatandaşlarımızın bu art niyetli felaket tellallarına prim vermek yerine ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın geleceğine yönelik gayretlerini devam ettireceklerine olan inancımızı bir gün bile azaltmadık. Bu bağlamda başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında ekonomi yönetimimiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Dolar düşmeye devam eder mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemde yer alan başlıklara dair yeni önlemlerin bu akşam açıklanacağı belirtildi. Doların düşmeye devam edip etmeyeceği ilerleyen dakikalarda gelen açıklamalara göre netlik kazanacak.

Dolar düşecek mi?

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş doların düşüş eğlimine gireceğini belirtmişti. Memiş açıklamasında şunları söylemişti: "TL üzerinden işlem yapanlara gelelim. Dolar/TL öngördüğümüz gibi 16,80 seviyesini aştı. Hükümet tarafından ters rüzgar estirecek açıklama ve paketin gelmesi an meselesi. Bıçak sırtında bir süreçteyiz. Elinde TL bulunduranlar için döviz, altın ve gümüş alımının mantıklı olmadığını düşünüyorum. Böyle riskli süreçlerde beklemek de kazandırır.'' .