Hangi Rus bankaları SWİFT'ten çıkarıldı? Kaç Rus bankası Swift sisteminden çıktı? Rusya ile ilgili yeni yaptırımlar devreye sokuldu. Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgale kalkışmasından sonra ABD ve AB'den Rus bankaları SWİFT sisteminden çıkarıldı. Son olarak AB 7 Rus bankasını daha uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarıyor.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına hukuksuz şekilde saldıraya geçmesine dünyadan peş peşe tepkiler geldi. AB ülkeleri ve ABD Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Rus banakcılık sistemi de gelen yaptırımlar karşısında oldukça zorlandı. Son olarak AB, Rusya'nın 7 bankasını SWİFT'ten çıkardı. AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hazırladığı yeni yaptırımlar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği (AB), 7 Rus bankasını uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarıyor. Karar doğrultusunda bankaların işlemleri 10 gün sonra bitecek. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılıma da yasak getirildi. Rusya'daki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye kullanımı için avro banknot sağlamak, tedarik etmek, aktarmak veya ihraç etmek yasaklandı.

Hangi Rus bankaları SWİFT'ten çıkarıldı?

Buna göre, Bank Otkriti, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) ve VTB BANK, SWIFT sisteminden çıkarılacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün alınan önemli Rus bankalarının SWIFT ağıyla bağlantısını kesme kararı, Putin ve Kremlin'e çok net bir sinyal daha gönderecek." ifadesini kullandı.

Ruble nedir?

Ruble Rusya para birimidir. Rusya Çarlığı, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde de para birimi olarak ruble kullanılmıştır. 1 Ruble 100 kapike bölünür. Rusya Federasyonu haricinde kullanıldığı ülkeler ise Abhazya ve Kuzey Osetya'dır.