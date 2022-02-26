SWIFT nedir? Swift ne işe yarıyor? Rusya Swift'ten çıkarılırsa ne olur? Swift'ten çıkarma ne anlama geliyor? Rusya uluslararası hukuku ayaklar altına alarak bağımsız bir ülke olan Ukrayna'ya saldırı düzenledi. Ukrayna'daki mevcut hükümeti değiştirme planı olan Rusya'nın bu hamlesine dünyadan peş peşe tepkiler geldi. Yaptırımlar da art arda gelirken Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılmasının da masada olduğu belirtildi. Rusya'ya ekonomik olarak ağır darbe vurması beklenen Swift yasağına ilişkin ise AB ülkeleri arasında farklı görüşler mevcut. Peki Rusya Swift'ten çıkartılırsa bunun Rusya'ya etkisi ne olur? SWIFT neden bu kadar önemli?

Rusya'nın Ukrayna'ya ssaldırıya geçmesinden sonra dünya ülkelerinden Rusya'ya peş peşe yaptırımlar gelmeye başladı. Rusya ise Ukrayna'da ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor. Almanya, Rus gazının AB ülkelerine taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin iptal ed ildiğini duyurdu. Almanya'nın ardından İngiltere ve diğer AB ülkeleri de Rusya'ya yaptırımları açıkladı. Rus ekonomisne ağır darbe vurması beklenen Swift yasaşının ise halen masada olduğu ifade edildi.

Biden yaptığı açıklamada 'Avrupalı müttefiklerimizle bu konuda anlaşamadık' demişti. Fakat gelen son bilgiyle birlikte SWIFT yaptırımının masada olduğu belirtildi. Beyaz Saray sözcüsü de Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılmasının masada olduğunu belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise Swift yasağının bir an önce devreye sokulmasını istedi. Kuleba, "Bu konuda diplomatik davranmayacağım. Rusya'ya SWIFT yasağı uygulanması gerektiğinden şüphe duyan herkes, masum Ukraynalı erkek, kadın ve çocukların kanının kendi ellerinde de olacağını anlamalı. RUSYA'YI SWIFT'TEN MEN EDİN" dedi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie bugün Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "SWIFT en son çare, ama bu da hala masada olan seçeneklerden" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacaklarını belirtti. SWIFT konusuyla da ilgili açıklama yapan Trudeau, "Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.

Swift nedir?

Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (kısaltması: SWIFT) dünya çapındaki finans kuruluşlarının finansal işlemlerle ilgili bilgileri güvenli, standartlaştırılmış ve güvenilir bir ortamda gönderip almasını sağlayan bir ağ sağlar.

2018 itibarıyla, dünya çapında tüm yüksek değerli sınır ötesi ödemelerin yaklaşık yarısı SWIFT ağını kullandı. (2015 itibarıyla) SWIFT, 200'den fazla ülke ve bölgede 11.000'den fazla finansal kurumu birbirine bağladı. SWIFT, finansal mesajları son derece güvenli bir şekilde taşır, ancak üyeleri adına hesap tutmaz ve herhangi bir takas veya hesap kapatma işlemi yapmaz.

SWIFT para transferini kolaylaştırmaz: bunun yerine, kurumların birbirleriyle olan muhabir hesaplarıyla kapatılması gereken ödeme emirleri gönderir. Her finansal kurum, bankacılık işlemlerini değiş tokuş etmek için, bir banka olmak veya bu işletme özelliklerinden yararlanabilmek için kendisini bir (veya daha fazla) banka ile ilişkilendirerek bir bankacılık ilişkisi içinde olmak zorundadır.

Şuan 200'den fazla ülkenin ve 11 binden fazla banka ve finans kurumunun üye olduğu Swift sistemi, belirli kodlama ve standartlarla çalıştığı için çok kısa sürede 1 banka aracılığı ile fon transferini gerçekleştirmeye olanak tanır.

Özetle Swift sistemi finans dünyası ve bankacılık sektörü için olmazsa olmazlar arasındadır. Swift sistemi olmayan bir ülkenin finans dünyası ile bağı kopmuş demektir.

Rusya'ya Swift yaptırımı uygulanırsa ne olur?

Uluslararası ticarette para gönderimi gibi işlemler SWİFT sistemi üzerinden gerçekleşiyor. SWİFT sistemi olmayan bir ülkeye para girişi uluslararası bankalar üzerinden gerçekleşecek. Swift sistemi bu nedenle dış ticaret için oldukça önemli bir etkendir. Rusya'nın SWİFT'ten çıkarılması finans ve bankacaılık alanında dünyadan soyutlanması anlamına geliyor.

Rusya dünyaya doğalgaz ve yer altı madenleri satan bir ülkedir. SWİFT sisteminden çıkartılan bir Rusya bu ödemeleri alamayacaktır.

Swift'ten çıkarılan bir ülke hem ihracat, hem de ithalat yapamayacaktır. Rusya'nın ekonomik olarak tüm bağı SWİFT sistemine bağlıdır.

Rusya, Swift sisteminden çıkarılması ihtimaline karşı daha önceden önlem almış ve onun alternatifi olarak SPFS sistemini kurmuştur.

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