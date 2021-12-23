Hangi marketlerde fiyatlar düşürüldü? Hangi marketler ucuz?

Hangi marketlerde fiyatlar düşürüldü? Dolar fiyatlarının zamlanmasıyla birlikte aynı günde yapılan zamlar vatandaşı yıldırmıştı. Şimdilerde dolar hızla düşse de fiyatlarda indirime gidilmiyor. Peki ama hangi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi? Hangi marketler ucuz? Hangi market fiyatları düşük? İşte detaylar...

Hangi marketlerde fiyatlar düşürüldü? Dolar fiyatlarının zamlanmasıyla birlikte aynı günde yapılan zamlar vatandaşı yıldırmıştı. Şimdilerde dolar hızla düşse de fiyatlarda indirime gidilmiyor. Peki ama hangi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi? Hangi marketler ucuz? Hangi market fiyatları düşük? İşte detaylar...

Hangi marketlerde fiyatlar düşürüldü?

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım; "Bu aslında Türkiye gerçeklerinde olmayan bir yükselişti. Buna bağlı olarak girdi fiyatları çok arttığı için gıda ürünlerinde de fiyatlar arttı. Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." açıklamasında bulundu.

Hangi marketler ucuz?

Gündemde "Ucuzluk Market" olarak bilinen birçok marketin kafa kafaya vermesi ve ortaklaşa fiyatları artırması üzerine "En ucuz market hangisi?" sorusu araştırılıyor. Her şehirde bulunan "Ucuzluk Market"ler uygun fiyatlı olmuyor. Şu an için sadece "Kooperatif Market" olarak bilinen "Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market" indirim yaptığını açıkladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market Kimin?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Bünyesinde faaliyette bulunan ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketler çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor.

Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra Kooperatif Marketlerimiz aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz.

Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulduğu marketlerimizde diğer çiftçi kooperatiflerinin ürünlerine de yer veriyoruz.

İlk şubesini 2017'de açtığımız ve başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketlerimizin, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırmaya devam ediyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.