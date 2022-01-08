DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Bilgin: Emekli için 2 bin 500 lira maaş yeterli değil
Ay'ın uzak tarafında görüntülenen 'gizemli ev'in sırrı çözüldü
Trakya Birlik’ten ayçiçeği üretimi hedefi
Atanması kolay 2 yıllık eşit ağırlık bölümler | İş garantili ön lisans eşit ağırlık (TM) bölümler hangileri?
Uğur İncik kimdir?
Gurbetçi girişimcinin kurduğu metal fabrikası 13 ülkeye ihracat yapıyor
İran Dünya Bankası'ndan 90 milyon dolar kredi aldı
Nazarbayev'in eski danışmanı: Kazakistan'ı ikinci Ukrayna yapmak istediler
TOKİ'den heyelanda zarar gören İzmirli ailelere müstakil ev
2022 zamlı trafik cezaları | 2022 kırmızı ışık cezası ne kadar? 2022 Radar cezası, hız sınırı cezası ne kadar?
Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2 buçuk milyon azaltacağız
Yabancı yatırımcıların Türk şirketlerine ilgisi artıyor
The Boys 3. sezon ne zaman çıkacak? The Boys 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Nazarbayev'in Kazakistan'ı terk ettiği yönündeki iddialar yalanlandı
ABD'li Bakan'ın 'Ruslar evinize gelirse gitmez' açıklaması Rusya'yı kızdırdı

TIMETURK / EKONOMİ / Gurbetçi girişimcinin kurduğu metal fabrikası 13 ülkeye ihracat yapıyor

Gurbetçi girişimcinin kurduğu metal fabrikası 13 ülkeye ihracat yapıyor

Almanya'dan gelip Türkiye'de metal fabrikası kuran iş insanı Ayhan Kömeç, 135 çalışanıyla 13 ülkeye ihracat yapmanın gururunu yaşıyor.

38 Dakika Önce
2022-01-08 12:14:14
Gurbetçi girişimcinin kurduğu metal fabrikası 13 ülkeye ihracat yapıyor

Ayhan Kömeç, 15 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti. Yüksek makine mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Kömeç, bir süre şantiye şefliği yaptı.

Daha sonra kendi işini kurmaya karar veren Kömeç, 2001 yılında Almanya'da şirket kurarak endüstriyel montaj işleri, makine montajı, metal işleri yapmaya başladı.

Kömeç, 2008 yılında Türkiye'ye yatırım yapmaya karar vererek Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde metal fabrikası kurdu.

Fabrika kazanları, makine parçaları, çelik konstrüksiyon ürünleri üretilen fabrikada 135 kişiye istihdam sağlayan Kömeç, üretiminin yüzde 95'ini 13 ülkeye ihraç ediyor.

Ayhan Kömeç, AA muhabirine, Almanya'da inşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan babasının desteğiyle eğitimini tamamladığını ve kendi işini kurduğunu belirtti.

Türkiye'de akrabalarının önerisi üzerine yatırıma karar verdiğini anlatan Kömeç, ilk etapta ihracat gibi bir hedefi bulunmayan fabrikanın kısa sürede büyüdüğünü, üretiminin tamamına yakınını ihracat pazarına yapar hale geldiğini ifade etti.

Tesiste şu anda Rusya'daki bir kimya tesisinin tanklarını tamamladıklarını, Uruguay'da bulunan dünyanın en büyük kağıt fabrikasının prosesleri için çalışma başlattıklarını dile getiren Kömeç, şöyle konuştu:

"Rusya ve Uruguay'ın yanı sıra Almanya, Polonya, Çekya, Bulgaristan, Avusturya, Macaristan, Romanya, Güney Afrika, Dubai, Katar ve Çin'e satış yaptık. Geçen yıl 50 milyon lira civarında bir ihracatımız oldu. Bu yıl için de 150 milyon liranın üzerinde rakamı imzaladık. İhracatımızın bu yıl 200 milyon lirayı aşacağını düşünüyorum. Metalden makine parçalarından tutun, çelik konstrüksiyon ve her türlü proses işlerini yapıyoruz, bunların montajını da yapıyoruz. İhracatımızı katlayarak artırmayı hedefliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş