Güncel banka faiz oranları | Kredi faizi düştü mü? Konut (ev) kredisi-Taşıt kredisi faizi ne kadar oldu?

Güncel banka faiz oranları | Merkez Bankası'ndan gelen art arda faiz indirimlerinden sonra vatandaşlar banka kredi faiz oranlarında düşüş olup olmayacağını merak ediyordu. Kredi faizi düştü mü? Konut kredisi-Taşıt kredisi faizi ne kadar oldu? sorusu kredi çekmek isteyenler tarafından sıkça sorulur oldu. Beklenen gelişme yaşandı ve faiz oranlarında gerileme oldu. Özellikle konut (ev) kredilerinde yüz binlerce lira daha az ödenmesini sağlayacak şekilde faizler düştü.

Güncel banka faiz oranları | Kredi faizi düştü mü? Konut kredisi-Taşıt kredisi faizi ne kadar oldu? sorusu bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirme kararlarından sonra banka kredi faiz oranlarında indirim yapılıp yapılmauyacağı merak ediliyordu. Kredi çekmek için banka faiz oranlarının makul seviyeye gelmesini bekleyenleri sevindiren gelişme yaşandı. Özellikle konut (ev) kredilerinde yüz binlerce lira daha az ödenmesini sağlayacak şekilde faizler düştü.

Kredi faizi düştü mü?

Banka kredi faizleri kamu bankalarının öncülüğünde bir miktar geriledi. Kamu bankaları ticari kredilerde ve konut kredilerinde faizleri düşürdü. 3 Kamu bankası ortak açıklama ile "22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır." dedi. 3 Kamu bankassı (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası) konut kredisi faizlerini düşürdü.

Konut (ev) kredisi-Taşıt kredisi faizi ne kadar oldu?

Kamu bankaları öncülüğünde konut kredilerinde indirime gidildi. Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimleri kredi faizlerini de geri çekti. İşte kamu bankalarının konut (ev) kredisi faiz oranları;

Halkbank Konut Kredisi: %1,20

Vakıfbank Konut Kredisi: %1,20

Ziraat Bankası Konuıt Kredisi: Yıl %1,20

Güncel konut kredisi

Akbank Konut Kredisi %1,55

Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi %1,20

Halkbank Hesaplı Evim Sıfır Konut Kredisi %1,20

İş Bankası Ev Kredisi Kampanyası / Hayat Sigortalı-Tahsis Ücretli %1,50

ICBC Turkey Yeni Evim Kredisi %1,67

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage %1,72

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,74

ING Konut Kredisi %1,91

Konut kredisi nedir?

Konut kredisi ev almak için bankadan çekilen bir kredi türüdür. Konut kredisi ile ipotekli olarak ev satın alınır ve kredi bittiği zaman ipotek kaldırılır. Konut kredisi satın alınacak konutun tamamı için çekilmez. Konut kredisi belli faiz oranında bankadan çekilir ve aylık taksitler halinde ödenir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.