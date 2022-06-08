Gram bin TL'yi geçti! Bugün altın ne kadar arttı? Güncel altın fiyatları

Gram bin TL'yi geçti! Gram altının kısa süre içerisinde büyük bir artış yaşamasının ardından gündemdeki yerini aldı. Peki ama gram altın, tam altın, 18 ayar altın ne kadar oldu? Bugün altın ne kadar arttı? İşte merak edilen güncel altın fiyatları...