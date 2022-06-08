Gram bin TL'yi geçti! Bugün altın ne kadar arttı? Güncel altın fiyatları
Gram bin TL'yi geçti! Gram altının kısa süre içerisinde büyük bir artış yaşamasının ardından gündemdeki yerini aldı. Peki ama gram altın, tam altın, 18 ayar altın ne kadar oldu? Bugün altın ne kadar arttı? İşte merak edilen güncel altın fiyatları...
2022-06-08 09:58:08
Gram bin TL'yi geçti! Gram altının kısa süre içerisinde büyük bir artış yaşamasının ardından gündemdeki yerini aldı. Peki ama gram altın, tam altın, 18 ayar altın ne kadar oldu? Bugün altın ne kadar arttı? İşte merak edilen güncel altın fiyatları...
Bugün altın ne kadar arttı?
Gram altın dünden bu güne 17 TL artış gösterdi.
Gram altın
- 1.007,20
- 1.007,33
Cumhuriyet altını
- 6.570,00
- 6.637,00
18 ayar altın gramı
- 735,25
- 735,35
Çeyrek altın
- 1.645,00
- 1.664,00
Yarım altın
- 3.290,00
- 3.330,00
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