Gram altın resmen çakıldı! 650 liranın altında
Gram altın, dolarda yaşanan sert düşüşle birlikte 650 liranın altına geriledi.
2021-12-21 09:37:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler sonrası gram altın da döviz kurlarına paralel bir düşüş kaydetti.
Dün 1000 liranın üzerinde seyreden gram altın, 650 liranın altına geriledi. Düşüşte TL'ye özendirici önlemlerin açıklanmasının ardından dolardaki sert düşüş etkili oldu.
Dolar/TL'nin 18 seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte altının gram fiyatı, aralık ayının başından bu yana yüzde 30'un üzerine artışla 1000 liranın üzerine tırmanmıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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