Gram altın ne olur? Nisanda altın düşer mi yükselir mi? Gram altın alınır mı? Altın yükselmeye devam eder mi? soruları altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Altın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hızla yükselişe geçti. Uluslararası piyasada ons altın 2050 dolar seviyesini geçmişti. Yurt içinde de gram altın yukarı yönlü olarak hareket etmeye başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altına ilişkin flaş değerlendirmelerde bulundu. Peki Nisan ayında gram altın yükselir mi, düşer mi?

Gram altın ne olur? Nisanda altın düşer mi yükselir mi? Gram altın alınır mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya piyasaları büyük bir şok yaşamıştı. Piyasalardaki dalgalanmadan altın da nasibini aldı. Ons altın 2 bin dolar seviyesini aştı. Yurt içinde gram altın da hızla yükselerek 950 TL seviyesini gördü. Elinde altını olanlar ve altın almak isteyen vatandaşlar da altının ne olacağını merak ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Gram altın ne olur?

Gram altının yönünün ne olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İslam Memiş gram altına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş “Gram altın fiyatında geçen hafta 895 TL seviyesi görüldü. Tekrar 900 TL seviyesinin altına sarkma ihtimali kuvvetli. Gram altın fiyatında yıl içerisinde 1450 seviyesini halen bekliyorum.” dedi.

24 Mart Gram Altın

Alış: 918.2556

Satış: 926.1277

Nisanda altın düşer mi yükselir mi?

İslam Memiş gram altın konusunda vatandaşlar uyardı. “Gram altın fiyatında 900 TL altına sarkma ihtimalini kuvvetli görüyorum." diyen Memiş açıklamasına şöyle devam etti: "Bu öngörümde 3 haftadır bir değişiklik yok. Gram altın fiyatı 940-960 bandına gittiği zaman yatırımcıya 900 TL seviyesi üzerinde kişisel olarak altın almayı tercih etmiyorum. 850-900 bant aralığından kademeli alımın daha isabetli olacağını ifade etmiştim. Yine öngörüm devam ediyor.”

Altın yükselmeye devam eder mi?

İslam Memiş gram altında düşüş yaşanabileceğini iddia etti ve uyarıda bulundu. Memiş açıklamasında şunları dedi: “ONS altının yükselmesi demek faizlerin düşmesi demek ama tam tersi merkez bankaları faiz artırma sürecinde. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Eğer ONS altın fiyatı yüksekte kalmayı devam ettirirse başta FED ve merkez bankaları için risk oluşturur. 2000 bin dolar üstünü istemiyorlar, baskılıyorlar.” dedi.

Gram altın alınır mı?

Memiş gram altına ilişkin dedğerlendirmelerini "4 haftalık kısa vade için 850-900 lira bant aralığının gram altın yatırımcısı için alım fırsatı vereceğini belirterek" sonlandırdı.