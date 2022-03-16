Rusya-Ukrayna savaşı biterse dolar ve altın ne olur? Rusya-Ukrayna ateşkesinde dolar ve gram altın düşer mi? Rusya'nın Ukrayna topraklarına işgal saldırısı başlatması dünyayı şoke etmişti. Uluslararası piyasalar savaş şoku ile büyük bir endişeye kapılmıştı. Dünya borsalarında hızlı düşüş yaşanırken ons altında sert yükseliş görülmüştü. Ülkemizde de savaşın başladığı günden bu yana dolar ve euro yönünü yukarı çevirdi. Tarafların ateşkes görüşmesinde ilerleme sağlamaları piyasaları rahatlattı. Peki Rusya ile Ukrayna barışırsa dolar ve altın iner mi yoksa çıkar mı? Rusya ile Ukrayna savaşı sona ererse kripto paralar (bitcoin-ethereum-doge coin) düşer mi yükselir mi?

Rusya-Ukrayna savaşı biterse dolar ve altın ne olur? Rusya-Ukrayna ateşkesinde dolar ve altın düşer mi? Rusya ile Ukrayna barışırsa dolar ve altın iner mi yoksa çıkar mı? Rusya ile Ukrayna savaşı sona ererse kripto paralar (bitcoin-ethereum-doge coin) düşer mi yükselir mi? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'yı uluslararası huuku hiçe sayarak işgal etmesiyle dünya piyasalarında yaşanan dalgalanma hafiflemiş gibi görünüyor. Rusya'ya uygulanan dev yaptırımların ardından emtia fiyatlarında da hızlı artış yaşandı. Dünya genelinde ons altın son bir kaç haftadır hızlı bir yükseliş gösterdi.

Rusya Ukrayna savaşı bitecek mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla başlayan savaşta bilanço giderek ağırlaşıyor. BM'ye göre 3 milyon kişi savaş nedeniyle başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Binlerce kişi de hayatını kaybetti. Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerlerde taraflardan olumlu açıklamalar gelmeye başladı. Ukrayna'dan gelen açıklamada "Rusya ile müzakereler çok zorlu. Ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" denildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerin zorlu geçtiğini ancak uzlaşıya varılması için umut olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı biterse altın ne olur?

Rusya Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi dünya piyasalarını rahatlatacaktır. Emtia fiyatlarında yaşanan yükselişin de bir miktar düşmesine neden olacak. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ile ons altının fiyatı da gerileyebilir.

Rusya Ukrayna barışırsa dolar düşer mi?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra ülkemizde döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket başladı. Savaş endişesi dünya piyasalarını sarsmaya başladığı dönemde yurt içinde de dolarda yükseliş yaşandı. Ancak gelen olumlu havalardan sonra doların ateşi söndü. Rusya ile Ukrayna ateşkes konusunda anlaşırsa yurt içinde doların bir miktar düşmesi bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Podolyak, "Temel çelişkiler var ancak kesinlikle uzlaşmaya yer var. " dedi.

Rusya-Ukrayna ateşkesinde dolar ve gram altın düşer mi?

Ons altınla birlikte yurt içinde döviz kurlarında yaşanan gerilemeye bağlı gram altın fiyatlarında da aşağı yönlü hareket izlenebilir.

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