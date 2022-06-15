Gram altın ne kadar düştü? Altın tekrar yükselir mi? 15 Haziran güncel altın fiyatları son dakika

Gram altın ne kadar düştü? Altın fiyatları beklenmedik şekilde düşmeye başladı. 15 Haziran güncel altın fiyatları, yatırım yapacakları sevindirdi. Peki ama altın tekrar yükselir mi? Kapalıçarşıda çeyrek altın, reşat altın, 14 ayar altın, yarım altın ve gram altın kaç TL oldu? İşte detaylar..