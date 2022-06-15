Gram altın ne kadar düştü? Altın tekrar yükselir mi? 15 Haziran güncel altın fiyatları son dakika
Gram altın ne kadar düştü? Altın fiyatları beklenmedik şekilde düşmeye başladı. 15 Haziran güncel altın fiyatları, yatırım yapacakları sevindirdi. Peki ama altın tekrar yükselir mi? Kapalıçarşıda çeyrek altın, reşat altın, 14 ayar altın, yarım altın ve gram altın kaç TL oldu? İşte detaylar..
2022-06-15 08:50:42
Altın fiyatları beklenmedik şekilde düşmeye başladı. 15 Haziran güncel altın fiyatları, yatırım yapacakları sevindirdi. Peki ama altın tekrar yükselir mi? Kapalıçarşıda çeyrek altın, reşat altın, 14 ayar altın, yarım altın ve gram altın kaç TL oldu? İşte detaylar..
Gram altın ne kadar düştü?
Altın fiyatları düştü mü? Geçtiğimiz haftayı 1.030 TL'den kapatan gram altın bugün sabah saatlerinden itibaren 1.007 TL'den işlem görüyor.
15 Haziran güncel altın fiyatları
Gram altın
- Alış fiyatı: 1.007,36 TL
- Satış fiyatı: 1.007,57 TL
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 6.572,00 TL
- Satış fiyatı: 6.638,00 TL
Yarım altın
- Alış fiyatı: 3.288,00 TL
- Satış fiyatı: 3.333,00 TL
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.647,00 TL
- Satış fiyatı: 1.665,00 TL
14 ayar altın
- Alış fiyatı: 556,24 TL
- Satış fiyatı: 665,74 TL
Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki haberi tıklayınız.
Altın nedir?
Altın, Au sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir.
Altın tekrar yükselir mi?
Ekonomistlerin uyarılarına göre haziran ayı altın fiyatlarının yükselişe geçeceği ay oalcak.
YORUMLAR (0)