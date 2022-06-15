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TIMETURK / EKONOMİ / Gram altın ne kadar düştü? Altın tekrar yükselir mi? 15 Haziran güncel altın fiyatları son dakika

Gram altın ne kadar düştü? Altın tekrar yükselir mi? 15 Haziran güncel altın fiyatları son dakika

Gram altın ne kadar düştü? Altın fiyatları beklenmedik şekilde düşmeye başladı. 15 Haziran güncel altın fiyatları, yatırım yapacakları sevindirdi. Peki ama altın tekrar yükselir mi? Kapalıçarşıda çeyrek altın, reşat altın, 14 ayar altın, yarım altın ve gram altın kaç TL oldu? İşte detaylar..

3 Saat Önce
2022-06-15 08:50:42
Gram altın ne kadar düştü? Altın tekrar yükselir mi? 15 Haziran güncel altın fiyatları son dakika

Altın fiyatları beklenmedik şekilde düşmeye başladı. 15 Haziran güncel altın fiyatları, yatırım yapacakları sevindirdi. Peki ama altın tekrar yükselir mi? Kapalıçarşıda çeyrek altın, reşat altın, 14 ayar altın, yarım altın ve gram altın kaç TL oldu? İşte detaylar..

Gram altın ne kadar düştü?

Altın fiyatları düştü mü? Geçtiğimiz haftayı 1.030 TL'den kapatan gram altın bugün sabah saatlerinden itibaren 1.007 TL'den işlem görüyor.

15 Haziran güncel altın fiyatları

Gram altın

  • Alış fiyatı: 1.007,36 TL
  • Satış fiyatı: 1.007,57 TL

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 6.572,00 TL
  • Satış fiyatı: 6.638,00 TL

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 3.288,00 TL
  • Satış fiyatı: 3.333,00 TL

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.647,00 TL
  • Satış fiyatı: 1.665,00 TL

14 ayar altın

  • Alış fiyatı: 556,24 TL
  • Satış fiyatı: 665,74 TL

Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki haberi tıklayınız.

14 Haziran altın fiyatları düştü! Bugün altın ne kadar? Altın yükselir mi, düşmeye devam eder mi?
İLİŞKİLİ HABER14 Haziran altın fiyatları düştü! Bugün altın ne kadar? Altın yükselir mi, düşmeye devam eder mi?

Altın nedir?

Altın, Au sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir.

Altın tekrar yükselir mi?

Ekonomistlerin uyarılarına göre haziran ayı altın fiyatlarının yükselişe geçeceği ay oalcak.

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