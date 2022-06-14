14 Haziran altın fiyatları düştü! Bugün altın ne kadar? Altın yükselir mi, düşmeye devam eder mi?
14 Haziran altın fiyatları düştü! Geçtiğimiz hafta 1.030 TL'den işlem gören gram altının fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Peki çeyrek altın, tam altın, gram altın fiyatları ne kadar düştü? Bugün altın ne kadar? İşte detaylar..
2022-06-14 08:57:23
Geçtiğimiz hafta 1.030 TL'den işlem gören gram altının fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Peki çeyrek altın, tam altın, gram altın fiyatları ne kadar düştü? Bugün altın ne kadar? İşte detaylar..
14 Haziran altın fiyatları düştü
Geçtiğimiz haftayı 1.030 TL'den kapatan gram altın, bugün 1.012 TL'den işlem görüyor.
Gram altın
- Alış fiyatı: 1.012,82
- Satış fiyatı: 1.013,02
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 6.586,00
- Satış fiyatı: 6.667,00
Yarım altın
- Alış fiyatı: 3.293,00
- Satış fiyatı: 3.346,00
22 ayar altın
- Alış fiyatı: 919,97
- Satış fiyatı: 954,50
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.649,00
- Satış fiyatı: 1.672,00
Altın yükselir mi, düşmeye devam eder mi?
İslam Memiş altın piyasasındaki dalgalanmalar için;
"Gram altın için Mayıs ve Haziran'da yükseliş, Temmuz'da pik nokta uyarısı yapmıştım. Ancak gram altın beklenenden hızlı hedefine ulaştı." açıklamasını yapmıştı.
Aynı zamanda yaşanabilecek olan ekonomik kriz için Eylül ayını gösteren Memiş, hazırlıklı olunması gerektiğini savundu.
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