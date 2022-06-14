14 Haziran altın fiyatları düştü! Bugün altın ne kadar? Altın yükselir mi, düşmeye devam eder mi?

14 Haziran altın fiyatları düştü! Geçtiğimiz hafta 1.030 TL'den işlem gören gram altının fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Peki çeyrek altın, tam altın, gram altın fiyatları ne kadar düştü? Bugün altın ne kadar? İşte detaylar..