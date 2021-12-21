Gram altın ne kadar düştü? Altın daha düşecek mi? Güncel altın fiyatları son dakika düştü!

Altın fiyatlarında büyük bir düşüş yaşandı. Yatırım yapmak isteyenler 'altın daha düşecek mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Altın daha da düşecek mi? Altın alınmalı mı? İşte altın fiyatları...

Altın fiyatlarında büyük bir düşüş yaşandı. Yatırım yapmak isteyenler "altın daha düşecek mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Altın daha da düşecek mi? Altın alınmalı mı? İşte altın fiyatları...

Altın daha düşecek mi?

Gram altın geçtiğimiz haftayı 1023 lirayla kapattı. Güncel graam altın ise 742 liradan işlem görüyor. Altının daha da düşmesi bekleniyor fakat kesin bir açıklama yapılmadı.

Gram altın ne kadar düştü?

Gram Altın

Alış fiyatı 742,53

Satış fiyatı 742,71

Cumhuriyet Altını

Alış fiyatı 4.798,00

Satış fiyatı 5.274,00

Yarım Altın

Alış fiyatı 2.434,00

Satış fiyatı 2.656,00

Çeyrek Altın

Alış fiyatı 1.217,00

Satış fiyatı 1.324,00

22 Ayar Altın Gramı

Alış fiyatı 686,25

Satış fiyatı 720,79

Türk Lirası Değerlenecek Mi? TIKLAYINIZ

Dolar Nasıl Bozdurulur? TIKLAYINIZ

Nass Ne Demek? TIKLAYINIZ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.