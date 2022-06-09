Gram altın ne kadar arttı? 9 Haziran güncel altın fiyatları listesi

Gram altın ne kadar arttı? Gram altın dur durak demeden yükselmeye devam ediyor. Bir önceki gün 1.007 TL'den işlem gören gram altın bugün 1.023 TL'den işlem görüyor. İşte 9 Haziran güncel altın fiyatları listesi...