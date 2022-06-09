Gram altın ne kadar arttı? 9 Haziran güncel altın fiyatları listesi
Gram altın ne kadar arttı? Gram altın dur durak demeden yükselmeye devam ediyor. Bir önceki gün 1.007 TL'den işlem gören gram altın bugün 1.023 TL'den işlem görüyor. İşte 9 Haziran güncel altın fiyatları listesi...
2022-06-09 09:29:36
Gram altın dur durak demeden yükselmeye devam ediyor. Bir önceki gün 1.007 TL'den işlem gören gram altın bugün 1.023 TL'den işlem görüyor. İşte 9 Haziran güncel altın fiyatları listesi...
Gram altın ne kadar arttı?
Küçük çaplı yatırımlar yapmak ve düğünlerde takı olarak takmak için çokça tercih edilen gram altın fiyatı; dünden bugüne 16 TL yükseldi.
Gram altın
- 1.023,90 TL
- 1.024,10 TL
22 ayar bilezik
- 935,67 TL
- 944,64 TL
Cumhuriyet altını
- 6.679,00 TL
- 6.759,00 TL
Yarım altın
- 3.339,00 TL
- 3.392,00 TL
Çeyrek altın
- 1.673,00 TL
- 1.695,00 TL
14 ayar bilezik
- 565,38 TL
- 677,85 TL
Bir önceki günün fiyatlarını karşılaştırmak için aşağıdaki habere tıklayınız.
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