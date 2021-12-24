Gram altın kaçtan kapandı? Çeyrek haftayı kaçtan kapattı?

Cumhuriyet altını kaçtan kapandı? Dolar kaç liradan kapandı? Altının gramı kaç lira oldu?

Piyasalar hafta sonu itibarı ile kapanırken gram altın, borsa, döviz ve yatırım araçlarının performansı da ortaya çıktı.

Altının kilogramı kaçtan kapandı?

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,58 artışla 683 bin 150 liradan tamamladı.

Dolar kaç liradan kapandı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,7195 lira, satışta 11,7665 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 11,4428 lira, satışta 11,4886 lira olarak belirlemişti.

Faiz ve bono piyasası nasıl kapandı?

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,51'den, bileşik getirisi de yüzde 22,67'den gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da altının performansı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 28,87 kayıpla 676,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 28,78 azalışla 4.481,00 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.537,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.095,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 29,00 değer kaybederek 11,6980 liraya, avro da yüzde 29,89 azalarak 13,0370 liraya geriledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.