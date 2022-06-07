Gram 1.000 TL'ye yaklaştı! Günlük altın fiyat listesi | Bugün gram altın ne kadar?

7 Haziran altın fiyatları dudak uçuklattı. Ani bir yükseliş yaşayan altın, piyasanın her kesiminde kendini belli etti. Peki ama gram, çeyrek, tam, yarım ve 18 ayar altın kaç TL oldu? Bugün gram altın ne kadar? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...