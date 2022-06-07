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TIMETURK / EKONOMİ / Gram 1.000 TL'ye yaklaştı! Günlük altın fiyat listesi | Bugün gram altın ne kadar?

Gram 1.000 TL'ye yaklaştı! Günlük altın fiyat listesi | Bugün gram altın ne kadar?

7 Haziran altın fiyatları dudak uçuklattı. Ani bir yükseliş yaşayan altın, piyasanın her kesiminde kendini belli etti. Peki ama gram, çeyrek, tam, yarım ve 18 ayar altın kaç TL oldu? Bugün gram altın ne kadar? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...

13 Dakika Önce
2022-06-07 10:30:17
Gram 1.000 TL'ye yaklaştı! Günlük altın fiyat listesi | Bugün gram altın ne kadar?

7 Haziran altın fiyatları dudak uçuklattı. Ani bir yükseliş yaşayan altın, piyasanın her kesiminde kendini belli etti. Peki ama gram, çeyrek, tam, yarım ve 18 ayar altın kaç TL oldu? Bugün gram altın ne kadar? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...

Günlük altın fiyat listesi

Bugün gram altın ne kadar? Altın fiyatlarının yükselişi gözlerden kaçmadı.

Gram altın

  • Alış fiyatı: 990,39
  • Satış fiyatı: 990,53

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 6.454,00
  • Satış fiyatı: 6.512,00

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 3.232,00
  • Satış fiyatı: 3.268,00

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.616,00
  • Satış fiyatı: 1.633,00

18 ayar altın

  • Alış fiyatı: 723,94
  • Satış fiyatı: 724,08
6 Haziran altın son dakika ne kadar yükseldi? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
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