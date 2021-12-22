Gözler bugünkü kritik görüşmede! Masada memura ek zam var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur Sen Genel Başkanı Yalçın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Kritik kabul 16.00'da gerçekleşecek. Masada memura ek zam var.

Milyonlar memur ve memur emeklisi, yapılması gündem olan ek zamla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına odaklandı.

Erdoğan'nın Memur Sen Genel Başkanı Yalçın ile bugün yapacağı kritik görüşmede, masada memur ek zam konusu olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, kabulde Bakan Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yer alacağı belirtildi.

Öte yandan, dün Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etmişti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Önder Kahveci, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'i makamında ziyaret ederek, çalışma hayatının sorunları, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, vergi muafiyeti gibi konulardaki görüşlerimizi bir kez daha kendisine ilettik" ifadeleri kullandı.

3 Ocak'ta enflasyonn oranları açıklanacak. Ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam tutarı da belli olacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinin, memurlara yapılacak ek zamdan yararlanması beklenirken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de pek çok formül gündemde.

Örneğin; Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki 23.85'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yani emeklilerin zam oranı yüzde 14.2 olacak.

Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 23.85'e tamamlanabilecek.

YÜZDE 40 FORMÜLÜ

Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği de konuşuluyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 8.45 zam almıştı.

Zammın yüzde 40'a tamamlanması formülü hayata geçerse, Ocak'ta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 14.2 çıkarsa yüzde 13.3'lük ek artış yapılabilecek.

SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ek zammın seyyanen olarak belirlenmesi de gündemde. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'lulara 6 aylık enflasyona ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış yansıtılabilecek.

DÜŞÜK MAAŞA YÜKSEK ARTIŞ

Emeklilere yapılacak ilave zammın kademeli olması planlanıyor. Yani düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılması düşünülüyor.

Burada oransal ya da seyyanen zammın maaşa göre farklı uygulanması ya da bin 500 liraya yükseltilen taban aylığın artırılması söz konusu olabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.