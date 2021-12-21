Öğretmen gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi ne kadar? Gelir vergisi ve damga alınmazsa öğretmen maaşı ne kadar artar? Memur maaşı kaç lira yükselecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan vatandaşın elindeki TL'nin değerinin korunması için dövize endeksli TL mevduat sisteminin hayata geçirileceğinden bahsetti Erdoğan ayrıca tüm memurlardan bundan böyle gelir ve damga vergisi alınmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasından sonra milyonlarca memur maaşlarında artış olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki öğretmen maaşı damga vergisi ve gelir vergisi alınmazsa kaç lira artacak? Memurdan (öğretmen-polis) gelir vergisi ve damga vergisi ne kadar kesiliyordu?

Öğretmen gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi ne kadar? Gelir vergisi ve damga alınmazsa öğretmen maaşı ne kadar artar? Memur maaşı kaç lira yükselecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan vatandaşın elindeki TL'nin değerinin korunması için dövize endeksli TL mevduat sisteminin hayata geçirileceğinden bahsetti Erdoğan ayrıca tüm memurlardan bundan böyle gelir ve damga vergisi alınmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasından sonra milyonlarca memur maaşlarında artış olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki öğretmen maaşı damga vergisi ve gelir vergisi alınmazsa kaç lira artacak? Memurdan (öğretmen-polis) gelir vergisi ve damga vergisi ne kadar kesiliyordu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan milyonlarca memuru ilgilendiren de önemli detayı paylaştı. Erdoğan memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirtti. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Bir müjde de memurlara vermek istiyorum. Asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetini genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz."

Gelir vergisi ve damga alınmazsa öğretmen maaşı ne kadar artar?

Milyonlaca memur gelir ve damga vergisinin kaldırılmasıyla maaşlarında kaç TL artış olacağını araştırmaya başladı. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; bu vergilerin alınmaması memur maaşlarını bir miktar yukarı çekecek. Öğretmen ve polis maaşlarında da artış olacak. Öğretmen maaşlarında 400 TL'ye kadar artış sağlauyacak.

Memur maaşı kaç lira yükselecek?

Memur maaşlarında vergi kesintisinin kaldırılması ile 400 lira gibi bir artış sağlanabilir.

18,5 milyon memur ve işçiyi kapsayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile birlikte geldiği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine bilgiler verdi.

Cumhur İttifakı grup başkanvekilleri ve komisyon üyesi milletvekilleriyle gelir ve damga vergisi istisnasına ilişkin düzenlemenin, tüm ücretli ve memurların gelirlerinin asgari ücret kadar kısmına uygulanabilmesini değerlendirdiklerini söyleyen Elitaş, "Sayın Genel Başkanımızla yaptığımız istişare sonucunda bunun, tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçiyi kapsayacak şekilde, asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önergeyi milletvekili arkadaşlarımız imzaya açtılar." diye konuştu.

37 milyar 600 milyon TL maliyeti var

Brüt 5 bin lira ücretin bu düzenleme bağlamında vergiden istisna tutulacağını anlatan Elitaş, bunun etki analizinin sorulması üzerine, eğer 8 milyon 900 bin asgari ücretli bu kapsamda değerlendirilmiş olsa bunun maliyetinin 17,5 milyar lira olacağını kaydetti. Elitaş, bu düzenlemenin tüm işçilere uygulanması halinde, 15,3 milyon kişi için toplam maliyetin 31,1 milyar lira olarak öngörüldüğünü aktararak, "Sigorta pirimi hariç, sadece vazgeçilen gelir vergisi bu tutar. 3,2 milyon da memur var. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon lira. Arkadaşlarımızın vereceği önerge, 37 milyar 600 milyon liralık bir maliyeti kapsayacak." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.