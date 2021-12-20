Gelir vergisi alınmazsa maaşlar artar mı? Gelir vergisi maaşa etkisi nedir? Asgari ücret zam oranları belli oldu. 2022 asgari ücretin 4253 TL olacağı açıklandı ve asgari ücretliler dahil tüm çalışanlardan alınmayacağı açıklanmıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşme yapacağı belirtildi. Milyonlarca çalışan vergi muafiyeti ile maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki vergi muafiyeti maaşların yükselmesini sağlar mı?

Gelir vergisi alınmazsa maaşlar artar mı? Gelir vergisi maaşa etkisi nedir? Asgari ücret zam oranları belli oldu. 2022 asgari ücretin 4253 TL olacağı açıklandı ve asgari ücretliler dahil tüm çalışanlardan alınmayacağı açıklanmıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşme yapacağı belirtildi. Milyonlarca çalışan vergi muafiyeti ile maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki vergi muafiyeti maaşların yükselmesini sağlar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücretin kamuoyuna duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Bir başka ifadeyle, asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz."

Gelir vergisi maaşa etkisi nedir?

Asgari ücret, açıklandıktan sonra vergi muafiyetinin tüm işçileri kapsayacağı Çalışma Bakanlığı tarafından da açıklanmasına rağmen, TBMM'ye gelen teklifte yer almaması işçi ve işverende şaşkınlık yarattı. konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan bu sorunu çözmek için kabine asgari geçim indirimiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşeceği açıklandı. Gelir vergisinin tüm çalışanlardan alınmaması çalışan maaşlarını artırır mı sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Gelir vergisi alınmazsa maaşlar artar mı?

Gelir vergisi muafiyeti işverenler üzerindeki yükü hafifletiyor. Gelir vergisi konusunun çalışan maaşları ile bir ilgisi doğrudan bulunmuyor.

Vergi muafiyetinin genişletilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Asgari ücretteki vergi muafiyetinin genişletilebileceğini belirten Turan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak" dedi. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan torba kanun teklifinde sadece asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin hükümler yer almış, ‘Asgari ücret tutarı kadar' gelir vergisi ödeme istisnası getirilmemişti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif meclise sunuldu

Teklife göre, asgari ücretle çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin, asgari ücretin net tutarının altında kalmaması için ilave asgari geçim indirimi getirilecek. Bu düzenlemelere uyumlu olarak Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılacak. Söz konusu düzenlemeler, 1 Ocak 2022'den itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanacak.

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