Memurlardan damga vergisi ve gelir vergisi kaldırıldı mı? Öğretmen-Polis maaşı vergi kalktı mı? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zam oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4250 TL olacağını açıkladı. Erdoğan ayıraca damga vergisi ve gelir vergisi de asgari ücretten alınmayacağını duyurdu. Milyonlarca memur da kendi maaşlarına yapılacak ek zammı beklerken damga vergisi ve gelir vergisinin kendi maaşlarından da kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zammını açıkladı. Erdoğan asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları belirtti: "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden, yüzde asgari ücret olarak söylüyorum, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Bir başka ifadeyle, asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz." dedi.

NTV'de soruları yanıtlayan Cem Kılıç asgari ücret ve AGİ konusunda şunları söyledi: Asgari ücretin üzerinde de alsanız asgari ücrete kadar olan kısım vergilendirilmeyecek. Asgari ücrete kadar olan kısım vergiden muaf olduğu için bu kısma kadar olan AGİ bulunmayacak. Üst gelir grubu için bakanlığın yapacağı çalışmayı bekleyeceğiz. Eğer AGi hesaplanan gelir vergisinden daha düşükse kişi ilgili ayda yararlanabilir diye bir yorum da var. Henüz burası net değil.

AGİ kalktı mı?

AGİ'nin kalktığına dair iddialar asgari ücret açıklandıktan sonra sıkça tartışılmaya başlandı. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasının da kalktığını söyledi. Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın AGİ'den yararlanamayacak.Kavlak sözlerinin devamında, "Tüm çalışanların yıllık brüt asgari ücretin 12 katına kadarki gelirinin vergiden muafiyeti önemli bir kazanım oldu" dedi.

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