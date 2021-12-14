FED faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED faiz kararını açıkladı mı? Yurt içi piyasalar bir yandan Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmışken diğer yandan da ABD Merkez Bankası FED'in Aralık ayı faiz konusunda ne karar vereceğini merak ediyor. Dünya piyasaları için de kritik bir öneme sahip olan FED kararları dolar ve altının seyrini de belirleyecek. FED Kasım ayında faizleri 0-0,25 aralığında sabit tutmuştu. Ancak ABD'den gelen rekor enflasyon nedeniyle ekonomistler FED'in faizleri arttırma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Yatırımcılar FED Aralık ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? sorusuna yanıt arıyor.

Yurt içi piyasalar bir yandan Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmışken diğer yandan da ABD Merkez Bankası FED'in faiz konusunda ne karar vereceğini merak ediyor. Dünya piyasaları için de kritik bir öneme sahip olan FED kararları dolar ve altının seyrini de belirleyecek. Durum böyle olunca vatandaşlar FED faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED faiz kararını açıkladı mı? sorularına uyanıt aramaya başladı. FED Kasım ayında faizleri 0-0,25 aralığında sabit tutmuştu. Ancak ABD'den gelen rekor enflasyon nedeniyle ekonomistler FED'in faizleri arttırma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Dünya piyasalarının gözü ve yurt içi piyaslar ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Yatırımcıları, doların gidişini ve altını etkileuyecek olan FED kararının ne olacağı ve ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

FED faiz kararını açıkladı mı?

FED faiz kararını henüz açıklamadı. FED yılın son toplantısını 14-15 Aralık 2021'de yapacak.

FED Aralık faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Fed 2021'in son faiz toplantısını gerçekleştiriyor. Fed'in toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Fed Kasım ayı faiz kararında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Fed'in Aralık kararı ise merakla bekleniyor. Fed'in faiz kararı Türkiye saati ile genellikle akşam saatlerinde açıklanıyor.

ABD'de enflasyon rekoru kırıldı

ABD Çalışma Bakanlığının son verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti.

FED faiz artırımına gider mi?

Ekonomistlerin gelecek yıl en az bir faiz artırımı beklediği Fed'in bu yılın son toplantısında faizi yüzde 0,00-0,25 seviyesinde tutması bekleniyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Fed Başkanı Jerome Powell'ın uzun süredir devam eden enflasyonun "geçici" olacağına yönelik sözle yönlendirmesinden vazgeçmesi sonrası 2022'de 2 faiz artışı olabileceğini, ilk faiz artışının haziranda, ikinci faiz artışının ise aralıkta gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Marey, "Aralık ayı toplantısında varlık alım hızının 30 milyar dolar azaltılması en mantıklı karar olabilir. Çünkü böyle bir karar Mart 2022'de de faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir. Görünüşe göre Fed, ilkbaharda faiz artışına hazır" ifadelerini kullandı.

Ilımlı bir ekonomik ivme olması durumunda Fed'in mart veya mayısta faiz artırımı yapma isteğini azaltabileceğini belirten Marey, yılın ilk yarısında faizlerde 25 baz puanlık bir artış olabileceğini, ikinci yarıda da 25 baz puanlık bir artış daha yapılabileceğini söyledi.

FED nedir?

Merkez Bankaları Sistemi (Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.