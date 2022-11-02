ABD Merkez Bankası FE 2 Kasım'da merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Dünya piyasalarının gözü kulağı FED'in vereceği faiz kararına odaklanmışken kripto para yatırımcıları da FED faiz artırırsa Bitcoin, Ethereum düşer mi, yükselir mi? FED faizi artırırsa kripto paralar (Bitcoin, Ethereum) ne olur? sorularına yanıt aramaya başladı.

FED faizi artırırsa kripto paralar (Bitcoin, Ethereum) ne olur?

66 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin dünya ekonomisnde başlayan olumsuz eetkilerle birlikte hızlı bir düşüş eğlimine girdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması da kripto para piyasalarına darbe indirdi. Savaşın etkisiyle artan enerji fiyatları ve gıda fiyatları pek çok ülkede enflasyonun zıplamasına neden oldu. Merkez Bankalarından gelen peş peşe faiz artırma kararları başta Bitcoin, Ethereum olmak üzere pek çok kripto para birimine büyük darbe indirdi. Yatırımcıar faizlerin artımasıyla kripto para piyasasından çekiliyor ve bu durum da kripto paralara olan talebi azalttığı için fiyat düşüşleri görülüyor.

FED faiz artırırsa Bitcoin, Ethereum düşer mi, yükselir mi?

FED'in muhtemel faiz artışı söylentileri bir kripto para piuyasasında tedirginliğe neden oluyor. Kripto paralar (Bitcoin, Ethereum) FED'in ve diğer dünya bankalarının faiz artışı kararından olumsuz etkileniyor. FED'in faizi yükseltmesi kripto para piyasasında gerilemeye neden olabilir.

FED faiz artırsa altın ve dolar ne olur?

Enflasyon ile mücadele için faiz silahını güçlü şekilde kullanmaya kararlı olan FED'den Kasım ayında da güçlü bir faiz artışı bekleniyor. FED'in faiz kararı başta ABD doları olmak üzere pek çok rezerv para biriminde artışlara neden olabilir. Altın piyasasında ise ons altın FED'in faiz artışı ile gerileyebilir. Yurt içinde gram altın fiyatlarında ise dolar kuru belirleyici olur.