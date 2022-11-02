DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6165 ₺

EURO

18,1810 ₺

ALTIN

976,58 ₺

BİST

4.105,46 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / FED faiz artırırsa Bitcoin, Ethereum düşer mi, yükselir mi? FED faizi artırırsa kripto paralar (Bitcoin, Ethereum) ne olur?

FED faiz artırırsa Bitcoin, Ethereum düşer mi, yükselir mi? FED faizi artırırsa kripto paralar (Bitcoin, Ethereum) ne olur?

ABD Merkez Bankası FE 2 Kasım'da merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Dünya piyasalarının gözü kulağı FED'in vereceği faiz kararına odaklanmışken kripto para yatırımcıları da FED faiz artırırsa Bitcoin, Ethereum düşer mi, yükselir mi? FED faizi artırırsa kripto paralar (Bitcoin, Ethereum) ne olur? sorularına yanıt aramaya başladı.

1 Gün Önce
2022-11-02 14:34:24
FED faiz artırırsa Bitcoin, Ethereum düşer mi, yükselir mi? FED faizi artırırsa kripto paralar (Bitcoin, Ethereum) ne olur?

FED faizi artırırsa kripto paralar (Bitcoin, Ethereum) ne olur?

66 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin dünya ekonomisnde başlayan olumsuz eetkilerle birlikte hızlı bir düşüş eğlimine girdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması da kripto para piyasalarına darbe indirdi. Savaşın etkisiyle artan enerji fiyatları ve gıda fiyatları pek çok ülkede enflasyonun zıplamasına neden oldu. Merkez Bankalarından gelen peş peşe faiz artırma kararları başta Bitcoin, Ethereum olmak üzere pek çok kripto para birimine büyük darbe indirdi. Yatırımcıar faizlerin artımasıyla kripto para piyasasından çekiliyor ve bu durum da kripto paralara olan talebi azalttığı için fiyat düşüşleri görülüyor.

FED faiz artırırsa Bitcoin, Ethereum düşer mi, yükselir mi?

FED'in muhtemel faiz artışı söylentileri bir kripto para piuyasasında tedirginliğe neden oluyor. Kripto paralar (Bitcoin, Ethereum) FED'in ve diğer dünya bankalarının faiz artışı kararından olumsuz etkileniyor. FED'in faizi yükseltmesi kripto para piyasasında gerilemeye neden olabilir.

FED faiz artırsa altın ve dolar ne olur?

Enflasyon ile mücadele için faiz silahını güçlü şekilde kullanmaya kararlı olan FED'den Kasım ayında da güçlü bir faiz artışı bekleniyor. FED'in faiz kararı başta ABD doları olmak üzere pek çok rezerv para biriminde artışlara neden olabilir. Altın piyasasında ise ons altın FED'in faiz artışı ile gerileyebilir. Yurt içinde gram altın fiyatlarında ise dolar kuru belirleyici olur.

FED faizi yükseltirse ne olur? FED faizi artırırsa dolar, gram altın düşer mi, yükselir mi? Kripto paralar (Bitcoin) ne olur?
İLİŞKİLİ HABERFED faizi yükseltirse ne olur? FED faizi artırırsa dolar, gram altın düşer mi, yükselir mi? Kripto paralar (Bitcoin) ne olur?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş