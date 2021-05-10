Faizsiz finansın mimarı Kuveyt Türk

Kuveyt Türk olarak bilinen ve 1989 yılında faaliyetlerine başlayan Kuveyt Türk Katılım Bankası bankacılık sektöründe çeşitli hizmetleri ile yer alan kuruluşlardan biridir. Faizsiz finans konusunda hizmetler sunan bankanın yenilikçi bir bakış açısıyla hareket ettiği görülmektedir.

Kurumsal yapılanması ve dinamik bir yaklaşıma sahip olması ile banka, sektörün öncü temsilcilerinden biri haline dönüşürken yurt dışında da çeşitli faaliyetlere imza atmaktadır. Kuveyt Türk yenilikçi yaklaşımlarını teknoloji desteği ile güçlendiren bankalardan biri olurken aynı zamanda da innovasyon çalışmalarıyla da öncü bir kuruluştur.

Dijital dünyanın gerekliliklerine uyum sağlama kabiliyeti yüksek olan bankanın her tür yeniliği müşterilerinin hizmetine en kısa sürede sunduğu görülürken dünyadaki bankacılık sektörünü ilgilendiren her tür gelişmeyi de yakından takip etmektedir.

Kuveyt Türk gerek verdiği hizmetin niteliği açısından gerekse müşterileri için geliştirdiği çeşitli dijital uygulamalar yönünden dünya genelinde başarılı bankalar arasında yer alır. Bulunduğu kulvarda birçok başarının mimarı olan Kuveyt Türk açısından bir sıralama yapmak gerekli olduğunda kullandırılan ve toplanan fonlarda ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

Bunun yanı sıra aktif büyüklükte yer alan finans kuruluşlarının arasındaki liderliğini korurken bu başarısını katılım finans kuruluşları arasında altın bankacılığı alanında da sürdürmektedir. Tüm bankacılık sektörü açısından Kuveyt Türk'ün sıralaması değerlendirildiğinde ise üçüncü sırada olduğu görülür.

Katılım finans enstrümanlarının geliştirilmesi bankacılık sektörü açısından bir gereklilik olurken bu alanda yaptığı çalışmalarla Kuveyt Türk'ün ön sırada yer aldığı görülür ayrıca çeşitli yeniliklerin de uygulanması konusunda lider konumdadır.

Kuveyt Türk, katılım finans kuruluşları arasında piyasa enstrümanlarından olan altın konusunda en geniş ürün yelpazesine sahip olurken bu alanda verdiği hizmetlerini 2007 yılından bu yana sürdürmektedir.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bankanın birçok yenilikte ismi geçerken 2019 yılındaki Şanghay Altın Borsası'na Türkiye'den kabul edilen ilk kurum olması ile de dikkat çekmektedir. Kuveyt Türk'ün çalışmalarının bir sonucu olarak ülke ekonomisine yaptığı katkılar göz ardı edilemezken altında sahip olduğu geniş ürün yelpazesinin yanı sıra farklı alanlarda da çalışmaları mevcuttur.

Kuveyt Türk, güçlü sermayeye sahip bankalardan biri olurken bu konudaki yeterliliğini Türkiye'de gerçekleştirilen çeşitli projelere destek olmakla da ortaya koymaktadır. Türkiye'de yer alan güneş enerji santrallerine kaynak aktarmasının yanı sıra çeşitli köprü ve otoyolların altyapı finansmanlarına da kaynak aktarımı sağlamıştır. Kuzey Marmara Otoyolu'nun ilk faizsiz finansmanının yapılması konusunda da Kuveyt Türk'ten söz etmek mümkündür.

Kuveyt Türk'ün başarıları arasında yer alan bir diğer hizmeti ise 2010 yılından bu yana kurduğu ve geliştirmekte olduğu Ar-Ge merkezidir. Bankacılık sektörünü ilgilendiren konularda 2 adet Ar-Ge merkezine sahip bir finans kuruluşu olarak çalışmalarında istikrarlı bir ilerleyişe sahiptir.

Kuveyt Türk, Lonca Girişimcilik Merkezi aracılığı ile de genç girişimcileri unutmayan bir finans kuruluşu olarak sektörel varlığını sürdürürken insana hizmet etme anlayışı ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Kuveyt Türk, dünyanın gittikçe dijital dönüşüme ayak uydurmasına duyarsız kalmayan bir finans kuruluşu olurken ihtiyaçlara uyumlu ve dijital kuşağın beklentilerine cevap verebilecek nitelikte faaliyetleriyle müşterilerine hizmet sunmayı amaç edinen bir bankadır.

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra kültürel değerlere sahip çıkan yaklaşımı ile de Kuveyt Türk bankacılık sektöründe hak ettiği değeri görürken güçlü sermaye yapısı sayesinde öne çıkar. Bundan dolayı da gerek yurt genelinde gerekse yurt dışında birçok şubesi ile hizmet veren Kuveyt Türk'ün nitelikli hizmetleri müşterilerine sunulmaktadır.

Yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin güvenle tercih edebileceği bankalardan biri olan Kuveyt Türk Katılım Bankası ülke genelinde 431 şubesi ile hizmet verirken yurt dışında da şubeleri olan güçlü bankalardan biridir. Bundan dolayı da geniş bir müşteri potansiyeline sahiptir.

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