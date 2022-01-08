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Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman Meclise gelecek?

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EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili EYT çıkacak mı, kimleri kapsıyor? sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

34 Dakika Önce
2022-01-08 15:04:28
EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Sorular arasında en çok merak edilenlerden biri de EYT oldu.

EYT sorusu ardından Bakan Vedat Bilgin açıklama yaptı. "Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak" dedi. 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmayı 6 ay içinde Meclis'e getireceğini belirten Vedat Bilgin, EYT konusuyla ilgili, "Önümüzdeki çalışma programımızda var, zaman veremem." dedi.

Bakan Vedat Bilgin sözlerini şöyle devam etti:

"Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım." dedi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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