Eylül'de altın ne olur? Gam altın Eylül ayında yükselir mi düşer mi? Altın Eylül'de artar mı? Gram altın son zamanlarda oldukça hareketli zamanlar yaşadı. Gram altın yatırımcısına kazandırmaya devam ederken son günlerde gram altında bin TL'ye kadar gerileme oldu. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da Eylül ayında altının yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Peki Eylül ayında gram altın düşer mi yoksa yükselir mi?

Eylül'de altın ne olur? Gam altın Eylül ayında yükselir mi düşer mi? Altın Eylül'de artar mı? Gram altın son zamanlarda oldukça hareketli zamanlar yaşadı. Gram altın yatırımcısına kazandırmaya devam ederken son günlerde gram altında bin TL'ye kadar gerileme oldu. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da Eylül ayında altının yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Peki Eylül ayında gram altın düşer mi yoksa yükselir mi?

Yatırımcılar gram altınının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor. Eylül aylarına gireceğimiz şu günlerde gram altında yaşanan geri çekilme elinde altını olanları endişelendirdi. Dolarda ve Euro'da yükselişler devam ederken gram altında değer kaybının yaşanması piyasada panik oluşturdu. Vatandaşlar son zamanlarda Eylül'de altın ne olur? Gam altın Eylül ayında yükselir mi düşer mi? Altın Eylül'de artar mı? sorularına yanıt aramaya başladı.

Eylül'de altın ne olur?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın tahmini geldi. Memiş, önümüzdeki sene düğün yapacak olanları uyardı. "Dünya genelinde bir kriz var" diyen Memiş, "Altın fiyatlarında farklılıklar görebiliriz" dedi ve yıl sonu için rakam verdi. Memiş açıklamasında "Gram altın 1.005 lira olsa da bankadan ya da fiziki olarak yatırımcı 1.017 liradan gram altın alıyor. 10-15 lira makas aralığı var. 1.000 liraya gram altın almak için gram altının 985 liraya gerilemesi gerekiyor. Ben bu ihtimali zayıf görüyorum." dedi.

Gam altın Eylül ayında yükselir mi düşer mi?

İslam Memiş altına yönelik yorumlarına devam ederken altının önümüzdeki günlerdeki seyrine dair çarpıcı yorumlarda bulundu. Memiş açıklamasında " Gram altında düşüşleri zor görüyorum, özellikle bin TL altına çok zor. Zirveler görebiliriz. Gram altın 1.200 TL ve devamında 1,450 TL olabilir. Önümüzdeki sene düğün yapacak olanlar önümüzdeki birkaç haftayı iyi değerlendirmeli. Dünya genelinde bir kriz var. Altın fiyatlarında farklılıklar görebiliriz. Özellikle de yılın son döneminde. Vatandaşlarımızın altın olarak borçlanmaması da çok önemli." dedi.

Altın Eylül'de artar mı?

Piyasa uzmanları altında fiyat dalgalanmasının FED'in vereceği faiz kararlarının etkili olacağı görüşünde.