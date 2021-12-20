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TIMETURK / EKONOMİ / Evli ve çocuklu AGİ uygulanacak mı? Evli ve çocuklu AGİ ile asgari ücret maaşı ne kadar?

Evli ve çocuklu AGİ uygulanacak mı? Evli ve çocuklu AGİ ile asgari ücret maaşı ne kadar?

Evli ve çocuklu AGİ uygulanacak mı? Evli ve çocuklu AGİ ile asgari ücret maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 asgari ücretin ne kadar olacağını kamuoyuna duyurdu. Erdoğan açıklamasında 2022 asgari ücretin 4253 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan ayrıca 'Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir' dedi. Asgari ücretli evli ve çocuklu çalışanlar da maaşlarına artış olup olmayacağını merak ediyor.

54 Dakika Önce
2021-12-20 14:58:21
Evli ve çocuklu AGİ uygulanacak mı? Evli ve çocuklu AGİ ile asgari ücret maaşı ne kadar?

Evli ve çocuklu AGİ uygulanacak mı? Evli ve çocuklu AGİ ile asgari ücret maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 asgari ücretin ne kadar olacağını kamuoyuna duyurdu. Erdoğan açıklamasında 2022 asgari ücretin 4253 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan ayrıca "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi. Asgari ücretli evli ve çocuklu çalışanlar da maaşlarına artış olup olmayacağını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında asgari ücretin 4 bin 250 lira olacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca kişi 2022 AGİ oranlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

AGİ kalktı mı?

Asgari ücretten alınan gelir vergisi ortadan kalktığı için 2022 yılında asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasının da kalktığı belirtildi. Evli ve çocuklu eeşi çalışmayan asgari ücretliler AGİ ile maaşlarını biraz daha yüksek alıyorlardı.

Evli ve çocuklu AGİ uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası asgari geçim indirimiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla bir araya geleceği açıklandı. Milyonlarca asgari ücretli vatandaş AGİ ile maaşların yeniden yükslip yükselmeyeceğini merak ediyor.

AGİ ile asgari ücret yükselecek mi? 2022 AGİ yeniden mi gelecek?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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