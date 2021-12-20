AGİ ile asgari ücret yükselecek mi? 2022 AGİ yeniden mi gelecek?

2022 AGİ yeniden mi gelecek? AGİ ile asgari ücret yükselecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Geçim İndirimi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi ile AGİ'nin yeninden asgari ücrete yansıtılıp yansıtılmayacağı merak edilmeye başlandı. Asgari ücrette damga vergisi ve gelir vergisinin kaldırılması ile AGİ ortadan kalmıştı. Son yaşanan gelişme sonrası asgari ücretli çalışanlar AGİ yeniden gelecek mi? AGİ ile maaşlar artacak mı? sorusu gündeme geldi.

2022 AGİ yeniden mi gelecek? AGİ ile asgari ücret yükselecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Geçim İndirimi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi ile AGİ'nin yeninden asgari ücrete yansıtılıp yansıtılmayacağı merak edilmeye başlandı. Asgari ücrette damga vergisi ve gelir vergisinin kaldırılması ile AGİ ortadan kalmıştı. Son yaşanan gelişme sonrası asgari ücretli çalışanlar AGİ yeniden gelecek mi? AGİ ile maaşlar artacak mı? sorusu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası asgari geçim indirimiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla bir araya gelecek. Bu göüşmeden ne gibi sonuç çıkacağı milyonlarca asgari ücretli tarafından merak ediliyor. Asgari ücretliler 2022 AGİ yeniden mi gelecek? AGİ ile asgari ücret yükselecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

2022 AGİ yeniden mi gelecek?

Asgari ücret maaşına AGİ'nin yeniden yansıtılıp yansıtılmayacağına dair gelişmeleri sizlere aktaracağız...

2022 AGİ kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında asgari ücretin 4 bin 250 lira olacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca kişi 2022 AGİ oranlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Prof. Dr. Cem Kılıç, ntv.com.tr'ye 2022 AGİ konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Cem Kılıç, gelir vergisi kalktığı için asgari ücretli çalışanlarda AGİ'nin de artık ortadan kalktığını açıkladı. Buna göre gelir vergisi kalktığı için artık asgari ücretli çalışanlar eş ve çocuk durumuna bakmaksızın AGİ alamayacak.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.