Euro düşmeye devam eder mi? Euro 15 TL'nin altına düşer mi? Temmuzda Euro ne kadar olur?

Euro düşmeye devam eder mi? 2022 yılı euro için yükseliş ayıydı. Her dönemde yükselişe geçen Euro, ne zaman düşecek merak konusu oldu. Haziran ayı sonlarında düşüşe geçen euro son durumu ne? Euro 15 TL'nin altına düşer mi? Temmuzda Euro ne kadar olur? İşte euro son dakika haberi...

2022 yılı euro için yükseliş ayıydı. Her dönemde yükselişe geçen Euro, ne zaman düşecek merak konusu oldu. Haziran ayı sonlarında düşüşe geçen euro son durumu ne? Euro 15 TL'nin altına düşer mi? Temmuzda Euro ne kadar olur? İşte euro son dakika haberi...

Euro düşmeye devam eder mi?

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Analistler, gelecek haftanın veri gündeminin de yoğun olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,9'un destek konumunda bulunduğunu bildirdi. Bekleyiş sürüyor.

Altın düşmeye devam eder mi?

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, "Dolar TL'de öngördüğüm düşüş nedeniyle 1 ay içinde gram altın TL'de 950 lira ile 1000 lira arasında bir dengelenme görebiliriz. Önce 980'i görmek lazım sonra 950 seviyesini görmek lazım ama ben kısa vadede maksimum bir iki aylık süreç içinde 1000 lira seviyesinin üzerinde gram altın almam. 1000 lira seviyesinin altına sarkınca kademeli alırım. 990, 980, 970 vs... makas aralıklarını göz önünde bulundurmak lazım"açıklamalarıyla dikkat çekti.