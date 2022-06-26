Dolar düşmeye devam eder mi? Dolar 15 TL'nin altına düşecek mi? Temmuzda dolar ne kadar olur?

Dolar düşmeye devam eder mi? Yatırımcıların uğrak mekanı doların düşüşü merak konusu oldu. Aniden düşen dolar fiyatları pazartesi günü, haftaya nasıl başlayacak? Dolar 15 TL'nin altına düşecek mi? Temmuzda dolar ne kadar olur? İşte merak edilen güncel dolar fiyatı ve doların yükselişi...

Yatırımcıların uğrak mekanı doların düşüşü merak konusu oldu. Aniden düşen dolar fiyatları pazartesi günü, haftaya nasıl başlayacak? Dolar 15 TL'nin altına düşecek mi? Temmuzda dolar ne kadar olur? İşte merak edilen güncel dolar fiyatı ve doların yükselişi...

Dolar düşmeye devam eder mi?

Dolar/TL, 16,48'in altına inerek yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 16,89 TL seviyesinden güne başladı. Dolar/TL, saat 20.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,5 azalmış oldu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,3 düşüş ve sterlin/TL yüzde 3,5 değer kaybı meydana geldi.

Dolar 15 TL'nin altına düşecek mi?

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Analistler, gelecek haftanın veri gündeminin de yoğun olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,9'un destek konumunda bulunduğunu bildirdi.