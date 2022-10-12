Esnaf destek paketi başvurusu başladı mı? Cumhurbaşkanı esnafa destek kredisi açıklaması | Halkbank ne kadar esnaf kredisi veriyor?

Esnaf destek paketi başvurusu başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa destek kredisi açıklaması yaptıktan sonra Halkbank'ın esnaf kredisi ne zaman başlıyor, araştırılmaya başlandı. Halkbank ne kadar esnaf kredisi veriyor? Kimler başvuru yapabilir, gençlere destek verilecek mi? İşte detaylar...

Esnaf destek paketi başvurusu başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa destek kredisi açıklaması yaptıktan sonra Halkbank'ın esnaf kredisi ne zaman başlıyor, araştırılmaya başlandı. Halkbank ne kadar esnaf kredisi veriyor? Kimler başvuru yapabilir, gençlere destek verilecek mi? İşte detaylar...

Esnaf destek paketi başvurusu başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra esnaf destek paketi başvurularının detayları araştırılmaya başlandı. Halkbank ise esnaf ve sanatkarlarımıza özel kredilerimiz başlığı altında sıfır faizli kredi seçenekleri açıklamasını yayınladı. Detaylar bekleniyor.

Halkbank ne kadar esnaf kredisi veriyor?

Halkbank; “Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" başlığı adı altında kredi detaylarını açıkladı.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 500.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Halkbank tarafından Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredileriyi kullanabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı esnafa destek kredisi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep TAyyip Erdoğan esnaf destek parketi hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuyu;

"Her dönemde olduğu gibi salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk olmayı da sürdürüyoruz. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlerimize de ayrı yer veriyoruz. Geçtiğimiz yılın mart ayında başlattığımız 'Kadın Girişimci Kredisi'nden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için çeşitli isimler altında başlattığımız girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık bir kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın karşısındayız." dedi.

Uzun vade

Vadesinin uzun olacağını belirten Erdoğan;

"Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz." sözlerine yer verdi.

Gençlere destek

Gençlere kolaylık olması adına Erdoğan;

"Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.