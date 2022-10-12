Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Esnaf Destek Paketi merak edildi. Halkbank esnaf kredi faizi, limiti ne kadar? Esnaf destek paketi başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir, kimler nasıl başvurur? Esnaf destek paketinde ne var? Esnaf kredi paketi nedir, nasıl başvuru yapılır? Esnaf kredisine kimler başvurabilir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Esnaf Destek Paketi merak edildi. Halkbank esnaf kredi faizi, limiti ne kadar? Esnaf destek paketi başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir, kimler nasıl başvurur? Esnaf destek paketinde ne var? Esnaf kredi paketi nedir, nasıl başvuru yapılır? Esnaf kredisine kimler başvurabilir? İşte detaylar...

Esnaf destek paketinde ne var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esnaf Destek Paketi hakkında;

"Her dönemde olduğu gibi salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk olmayı da sürdürüyoruz. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlerimize de ayrı yer veriyoruz. Geçtiğimiz yılın mart ayında başlattığımız 'Kadın Girişimci Kredisi'nden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için çeşitli isimler altında başlattığımız girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık bir kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın karşısındayız.

60 ay vadeli

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

Genç girişimciler

Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Esnaf kredi paketi başvuru şartları

Belirtilen detaya göre; kredi üst limiti 500 bin TL, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limiti 1,5 milyon lira olarak velirtildi. Bunun yanı sıra esnaf kredisi 6 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla alınabilecek.

Esnaf kredi paketi nedir, nasıl başvuru yapılır?

Esnaf kredi paketi için Halkbank'tan başvuru şartları ve paket detaylarının yayınlanması bekleniyor. Esnaf destek paketinden yararlanmak isteyen kişiler Halkbank'a başvuru yaparak, bu paketten destek alabilecekler.