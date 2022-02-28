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TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan’dan elektrik fiyatları ve üniversite bursu açıklaması

Erdoğan’dan elektrik fiyatları ve üniversite bursu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2022-02-28 21:45:49
Erdoğan’dan elektrik fiyatları ve üniversite bursu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü söyledi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz aylarıyla birlikte milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız." dedi.

Üniversite öğrencilerine müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK bursuna ilişkin şunları kaydetti:

"Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. 750-1250. Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3000 lira ile 4250 lira, doktora öğrencileri 5500 ile 7500 lira, doktora sonrası araştırmacılar ise 7500 ile 10000 arasına kadar aylık burs alabileceklerdir." .

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