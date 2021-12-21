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TIMETURK / EKONOMİ / Engellilerin vergi muafiyetiyle alabileceği taşıt ve eşyanın fiyat sınırı yükseldi

Engellilerin vergi muafiyetiyle alabileceği taşıt ve eşyanın fiyat sınırı yükseldi

Engellilerin ÖTV'den muaf tutularak alabildiği taşıt ve eşyanın satış fiyatı sınırı 450 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

1 Saat Önce
2021-12-21 09:44:52
Engellilerin vergi muafiyetiyle alabileceği taşıt ve eşyanın fiyat sınırı yükseldi

Malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk defa alınacak araçlarda ÖTV istisnası sınırı yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ÖTV (II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, daha önce bu istisna kapsamında ÖTV'den muaf tutulabilecek araç fiyatı sınırı 330 bin 800 TL'den 450 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Düzenlemeye göre, yükseltilen söz konusu parasal sınır, malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşyalar için de geçerli olacak.

Kaynak: Reuters

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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