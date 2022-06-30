En düşük kurbanlık fiyatı ne kadar? Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadardan başlıyor? Büyükbaş hisse fiyatı
En düşük kurbanlık fiyatı ne kadar? Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte, kurbanlık fiyatları da sıklıkla araştırılmaya başlandı. Ekonomik durumlardan dolayı en düşük kurbanlık hisse fiyatı sıklıkla internet üzerinden araştırılıyor. Peki ama büyükbaş kurban hissesi kaç TL? Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadardan başlıyor? İşte merak edilen detaylar...
2022-06-30 17:25:17
Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte, kurbanlık fiyatları da sıklıkla araştırılmaya başlandı. Ekonomik durumlardan dolayı en düşük kurbanlık hisse fiyatı sıklıkla internet üzerinden araştırılıyor. Peki ama büyükbaş kurban hissesi kaç TL? Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadardan başlıyor? İşte merak edilen detaylar...
En düşük kurbanlık fiyatı ne kadar?
Geçtiğimiz yıla göre zamlanan kurbanlık fiyatları;
Küçükbaş: 2.400 TL – 5. 000 TL arasında,
Büyükbaş: 30.500 TL – 55.500 TL arasında,
olacak şekilde satışa sunuluyor.
Büyükbaş hisse fiyatı
Büyükbaş hayvanda bilindiği gibi en fazla 7 kişi ortak kesim yapabiliyor.
Büyükbaş kurban fiyatlarının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, büyükbaş hisse bedelinin 4 bin 300 TL arasında olduğu söylenebilir.
Canlı hayvan kilogram fiyatı
Ortalama fiyat kilogram başına; büyükbaşta 61 lira 15 kuruşa, küçükbaşta ise 63 lira 57 kuruşa denk geliyor.
Kurban kesim fiyatları Diyanet
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılki kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 500 TL, yurt dışında 1800 TL olarak belirlendi.
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