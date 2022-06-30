En düşük kurbanlık fiyatı ne kadar? Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadardan başlıyor? Büyükbaş hisse fiyatı

En düşük kurbanlık fiyatı ne kadar? Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte, kurbanlık fiyatları da sıklıkla araştırılmaya başlandı. Ekonomik durumlardan dolayı en düşük kurbanlık hisse fiyatı sıklıkla internet üzerinden araştırılıyor. Peki ama büyükbaş kurban hissesi kaç TL? Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadardan başlıyor? İşte merak edilen detaylar...