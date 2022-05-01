En düşük emekli maaşı kaç TL oldu? En düşük emekli maaşı 4 bin TL mi oldu? Yeni en düşük emekli maaşı son dakika

En düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Zamların ardından en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı. Fakat günümüz şartlarına göre 2 bin 500 TL emekli maaşının yeterli olmadığı öngörülerek Mayıs ayının ilk gününde müjde verildi. En düşük emekli maaşı için 3 bin 500 ila 4 bin TL arasında olacağı belirtildi. Peki en düşük emekli maaşı 4 bin TL mi oldu? Yeni en düşük emekli maaşı son dakika...

Zamların ardından en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı. Fakat günümüz şartlarına göre 2 bin 500 TL emekli maaşının yeterli olmadığı öngörülerek Mayıs ayının ilk gününde müjde verildi. En düşük emekli maaşı için 3 bin 500 ila 4 bin TL arasında olacağı belirtildi. Peki en düşük emekli maaşı 4 bin TL mi oldu? Yeni en düşük emekli maaşı son dakika...

En düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları hakkında yaptığı açıklamada; "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenleme olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" sözlerine yer verdi.

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu farkın en düşük maaşlara eklenmesi sonucunda zamla birlikte taban maaşın 3.500 lira ile 4.000 lira arasında bir rakama ulaşması bekleniyor.

İlk emeklilik maaşı nereye yatar?

Emeklilik talebinde bulunduktan sonra dosyalar incelenir ve herhangi bir sakınca yoksa aylık bağlanmış olur.

SGK tahsis talep formunda maaşı alacak olan kişinin, hangi bankadan maaş almak istediği formda belirtşlerek bankaya gönderilir. Eğer başvuru formunda herhangi bir banka belirtilmediyse, ilk emekli maaşı Ziraat Bankası'na gönderilir.

Daha sonra kişi emekli maaşını başka bankaya taşımak isterse, e-Devlet sistemi üzerinden ya da bankalardan taşıma işlemini gerçekleştirebilir.