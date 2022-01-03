Emeklilere yüzde kaç zam yapıldı? 2022 emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Emekli maaşlarının ne kadar olduğu internet üzerinde en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamlarının belirlenmesinden sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla emekli maaşı netleşti. Peki ama emekli maaşlarının alt sınırı ne oldu? Emeklilere ne kadar zam yapıldı? İşte merak edilen emekli maaşlarının detayları...

Emeklilere yüzde kaç zam yapıldı? 2022 emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Emekli maaşlarının ne kadar olduğu internet üzerinde en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamlarının belirlenmesinden sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla emekli maaşı netleşti. Peki ama emekli maaşlarının alt sınırı ne oldu? Emeklilere ne kadar zam yapıldı? İşte merak edilen emekli maaşlarının detayları...

Emeklilere yüzde kaç zam yapıldı?

Enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşları da belli oldu. TÜİK verilerine göre 2021 yılının son ayında enflasyon yüzde 13,58 olarak belirlendi. Toplamda yıllık bazda yüzde 36,08 olan enflasyon rakamları da emekli maaşlarına yansıtıldı.

Bu verilere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.5, memur ve memur emeklisi ise yüzde 22.9 ve +5'lik dönem zammı ile yüzde 27.9 zam yapılacak.

2022 emekli maaşı zammı ne kadar oldu?

Bu bilgiler ışığında en düşük emekli maaşının da 2500 TL olduğu belirtildi. Bu duruma göre yüzde 5'den fazla emekliye zam yapılmış oldu.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili; "Düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre aylık geliri 1.500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.