Emlak vergisi ne kadar 2022? Resmi Gazete Emlak Vergisi Kararı

Emlak vergisi ne kadar 2022? Emlak Vergisinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20'nin yarısının uygulanmasına karar verildi. Peki ama emlak vergisi güncel rakamları ne durumda? 2022'de emlak vergisi ne kadar veriliyor? İşte detaylar...

Emlak vergisi ne kadar 2022? Emlak Vergisinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20'nin yarısının uygulanmasına karar verildi. Peki ama emlak vergisi güncel rakamları ne durumda? 2022'de emlak vergisi ne kadar veriliyor? İşte detaylar...

Emlak vergisi ne kadar 2022?

21 Aralık Salı 2021 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde de yer aldığı üzere emlak vergisi ücretleri güncellendi. 2022 yılı emlak vergisi 18,10 oranında zamlanmış oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ için TIKLAYINIZ...

Resmi Gazete Emlak Vergisi Kararı

(1) 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 yılına ait değerlerin 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle;

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

6.173.000 TL'yi aşan kısmı için - (Binde 3)

12.347.000 TL'ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL'si için 9.261 TL,

fazlası için - (Binde 6)

12.347.000 TL'den fazla olanlar 12.347.000 TL'si için 27.783 TL,

fazlası için - (Binde 10)

olarak tespit edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.