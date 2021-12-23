Emekliye ne kadar zam yapıldı? Emekli zammı ve emekli maaşı ücreti

Emekliye ne kadar zam yapıldı? 2022 emekli zammı merak konusu oldu. Milyonlarca emekli 2022 ocak ayı zammında güncel rakamları araştırıyor. Peki ama emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar...

Emekliye ne kadar zam yapıldı? 2022 emekli zammı merak konusu oldu. Milyonlarca emekli 2022 ocak ayı zammında güncel rakamları araştırıyor. Peki ama emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar...

Emekliye ne kadar zam yapıldı?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. TÜİK, temmuz kasım ayı sonu arasını kapsayan dönem için 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu duyurdu. Böylece yüzde 10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa maaşa yansıma noktasında minimum tutar olarak netleşmiş durumda. Maaş zamları 3 Ocak 2022'de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla son halini alacak.

Örneğin; Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki 23.85'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yani emeklilerin zam oranı yüzde 14.2 olacak.

Emekli maaşlarının son hali ve zam oranlarının tam hali ocak ayında yapılacak açıklamanın ardından netleşecektir.

Geçtiğimiz yılın emekli maaşı ücretleri

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 335 TL'den bin 447 TL'ye yükseltilmişti.



En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1.763 TL'ye yükseltilmişti.



En düşük çiftçi emeklisinin 1.662 TL'ye yükseltilmişti.

En düşük memur emekli aylığı ise 3.020 TL'ye yükseltilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.